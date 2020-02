Haaland om egen fysikk: – Jeg tror jeg har en verdensrekord

Erling Braut Haaland har tatt tysk fotball med storm. Fredag kom det frem at han er kåret til månedens spiller i Bundesliga, i sin første måned i den ærverdige tyske ligaen.

Ganske unikt. Og Haaland fremstår som et unikum. Både fysisk og mentalt.

Og ifølge hovedpersonen selv har han alltid hatt fysiske forutsetninger utenom det normale.

– Jeg var god til å hoppe. Jeg tror jeg har en verdensrekord i hopping for fem, seks år gamle gutter. Det er en bra rekord, men den er nok uoffisiell, flirer han og forteller også at han var en god sprinter.

– Moren min brukte å drive med friidrett. Jeg tror farten min kommer fra både mamma og pappa.

Uttalelsene kommer i et intervju han har gjort med Bundesligas offsielle nettsider.

Der forteller han videre om familiens betydning.

– Faren min har vært en stor rollemodell for meg. Jeg har alltid sagt at jeg ønsket å bli en profesjonell fotballspiller på et høyt nivå, og det er det jeg har sagt hele livet.

– Å prøve å bli bedre enn ham har vært ett mål.

Men med farens over 200 kamper i Premier League og 34 kamper for Norge, mener mannen som har tatt Champions League og Bundesliga med storm denne sesongen at han fortsatt har litt å gå på.

Strekker seg etter stjernene

Det er heller ikke det eneste målet han har hatt.

– Jeg har alltid sagt at drømmen min er å bli en av de beste spillerne i verden. Jeg visste at jeg var god da jeg var ung, men du vet, det er alltid en lang vei å gå. Da jeg fikk min profesjonelle kontrakt i Bryne tenkte jeg at «dette er en god ting», men på den andre siden var det ingenting sammenlignet med andre.

– Da jeg var i Salzburg startet jeg å score mål der, men om jeg var realistisk så jeg på Kylian Mbappe. Han dundret inn mål i Ligue 1. Man kan alltid nå høyere i fotball.

Nå er det han som dundrer inn mål på et høyere nivå i Bundesliga.Han forteller at det klikket umiddelbart med sine nye stjerne-lagkamerater.

– Jeg har bare vært her en måned, men når alle på laget er så gode, så blir det lett å skape sjanser og å spille med dem, sier Haaland.

– Fra det første sekundet jeg spilte med Jadon [Sancho], Marco [Reus], Thorgan [Hazard]... Med disse gutta så bare fungerer det med en gang. Det er slik det er med verdensklasse-spillere.

Unggutten har scoret åtte mål på fem kamper og han har sett dem igjen på video...

– Jeg har sett på dem mange ganger, og når jeg gjør det, så vil jeg gjøre det igjen. Så ja. Jeg har sett dem mye.