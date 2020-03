Vinteren har vært både mild og snøfatting mange steder i år.

Mange tenker kanskje da at det er på tide med en litt tidlig vårvask av bilen.

Vi har fått Tom Østli fra Drøbak, en mann som er godt over middels opptatt av bilvask og blipleie, til å komme med sine beste råd for det han selv kaller en vanlig, enkel vedlikeholds-vask av bilen.

Aller helst bør man ha en høytrykksspyler, gjerne med en skumlegger. Men om du ikke har det, fungerer det med en vanlig hageslange også.

1. Avetting: For å løse opp i salt og asfaltrester som ofte fester seg på karosseriet, særlig på de nedre delene og felgene, bør man bruke avfetting. Følg bruksanvisningen. Noen kan legges på våt lakk, etter at man har spylt bilen. Andre skal legges på tørr lakk.

– Det som er viktig her er å la kjemien få jobbe tiden sin. Ofte mellom 3 - 8 minutter. Pass på at det ikke tørker. Da må du ta på mer, poengterer Tom.

2. Spyl: Har du høytrykkspyler, helst med skumlegger, så bruker du denne til å legge på skum nå. Eller bruk hageslangen med høyt trykk og spyl.

– Jobb deg nedenfra og oppover på bilen. Har handler det om å få av så mye skitt og møkk som mulig, slik at man ikke drar dette med rundt når man håndvasker, for det er fy-fy, og lager riper, forklarer Tom videre.

Tom Østli i full gang med vask av bil hjemme på gårdsplassen. Foto: Privat.

3. Håndvask: Neste punkt er altså håndvask. Fyll en bøtte med vann og en god PH-nøytral bilsjampo has oppi til slutt. Få dette til å skumme godt, gjerne ved å piske opp vannet.

– Her anbefaler jeg helst en vaskevott av mikrofiber. Det er ikke noen stor investering. Eventuelt en god mikrobiberklut. Billige svamper med såpe fungerer dårlig. De er for tette. Men en god "åpen" svamp til 100-lappen kan fungere, mener den erfarne bilpleieren.

Han anbefaler også å bruke to bøtter.

– Ja, absolutt! En til å vaske bilen, gjerne med en Grit Guard, en liten rist i bunnen som fungerer som smussavskiller. Og en bøtte til å vaske vaskevotten eller svampen med etter du har vasket en flate på bilen, før du dypper den i såpevannet og vasker videre.

– Bruk mye vann, skift vann ofte og vask bare små flater om gangen. Ikke gni, men la votten / svampen bare gli lett i fartsretningen. Ikke la såpevannet tørke.

Her begynner du med taket. Vask dette og spyl. Vask vinduene og spyl. Vask panseret og spyl. Slik jobber du deg nedover på bilen.

– En egen vaskevott eller svamp til felgene kan være lurt, så slipper å få med bremsestøv rundt på lakken.

4. Spyl: Når du er ferdig spyler du hele bilen godt.

– Ja, det er viktig, bekrefter Tom. Og når du har spylt godt og tror du er ferdig – da begynner du forfra og spyler en gang til. Det ligger veldig ofte igjen såperester i kriker og kroker, bak lister, bak speil etc. Dette kan sette merker i lakken om det blir liggende.

5. Tørk: Til slutt er det klart for tørk av bilen.

– Her bruker jeg et mikrofiberhåndkle. Legg det på og la det suge opp vannet. Eventuelt trekk det forsiktig, med fartsretningen, over den våte flaten, avslutter bilvaskspesialisten.

Lag gode rutiner – så går det fort

Og gidder man ikke dette, så er det bare å kjøre i en vaskemaskin?

– He, he... Nei, gitt. Ikke hvis du vil ha ren bil. Selv ikke den dyreste maskinvasken er i nærheten av å gi like ren bil som dette. Den vasker ikke under hjulbuer, oppunder takspoilere og i kriker og kroker like godt. Det kan jeg garantere deg. Dessuten er det en mye mindre skånsom vask. Heller ikke børsteløst blir rent.

– Håndvasken som er beskrevet ovenfor tar ikke så lang tid. Det er snakk om å skaffe seg utstyret, som ikke er noen stor investering, og å lage seg gode og effektive rutiner. Da går dette ganske kjapt, og du får en ren og fin bil, avslutter Tom.

