Sjokkrapport: – En varslet krise

– Vi forstår jordmødrenes frustrasjon over at deres tid må brukes til arbeid som ufaglært personell kan utføre, og arbeider for å finne løsninger der annet personell kan gjøre disse oppgavene, sier Schjønsby.

Direktøren påpeker likevel at det er forsvarlig og trygt å føde ved Ahus.

– Det er trygt å føde på Ahus, men arbeidssituasjonen er utfordrende, særlig på de travleste vaktene. Antall fødsler på fødeavdelingen varierer mellom 5 og 25 i døgnet, med variasjon fra time til time. Det gjør det krevende å bemanne «riktig», sier Schjønsby.

SLITSOMT: – Det er først når vi er ferdige på jobb man kjenner at man ikke har vært på toalettet, og hodet sprenger fordi man ikke har fått i seg nok mat og drikke, sier jordmor Anette Johannessen. Foto: Mari Linge Five / TV 2

Iverksetter tiltak

Per oktober 2019 var over 33 prosent av alle HMS-avvikene på Ahus ved kvinneklinikken. Direktøren sier de ser alvorlig på situasjonen, og er i gang med en rekke tiltak for å bedre arbeidshverdagen til jordmødrene.

– Vi tok initiativ til denne undersøkelsen fordi vi visste at det var en utfordrende arbeidssituasjon. Jordmødrene har de senere år fått mer å gjøre gjennom andre krav til fødselsomsorgen og dokumentasjon, utfordringer knyttet til stadig eldre fødende og språklige utfordringer, sier Schjønsby og fortsetter:

– Arbeidsmengden har økt på tross av at antall fødsler har falt. Det jobbes aktivt for å tydeliggjøre ressursbehovet og finne gode løsninger, både på Ahus og på nasjonalt nivå.

– Alvorlig

I høst beordret helseminister Bent Høie (H) en nasjonal kartlegging av arbeidsforholdene til jordmødrene, og lovet at han skulle ta problemstillingen på alvor. Nå reagerer han på det som kommer frem i undersøkelsen fra Ahus.

VIKTIG: Helseminister Bent Høie sier det er svært viktig at vi nå får en grundig gjennomgang av jordmødrenes arbeidshverdag. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er veldig alvorlig, og viser viktigheten av det arbeidet vi har satt i gang. De ansatte skal kunne gå på jobb uten å være bekymret, og dra fra jobb med god samvittighet. Vi er bekymret for at de ansatte har det for travelt, sier Høie til TV 2.

Ett klart ønske

Den 1. mars legger arbeidsgruppen frem resultatet av den nasjonale kartleggingen. Høie roser Ahus for å ha satt i gang arbeidet før utvalget sin rapport er klar.

– Disse resultatene forteller meg at det var riktig å få til dette arbeidet sammen med de to jordmorforeningene. Heldigvis ser vi at ledelsen ved Ahus allerede har tatt tak i dette, og det er veldig bra, sier helseministeren.

Anette Johannessen og resten av jordmødrene har ett klart ønske til Høie og resten av regjeringen.

– Vi vil ha mer ressurser og mer bemanning, slik at vi kan ta oss av de kvinnene vi jobber med. Helt enkle ting som burde være en selvfølge, har vi ikke tid til, sier Johannessen.