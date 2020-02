Det er nå ett år siden karantenetiden til Per Sandberg gikk ut etter at han trakk seg som fiskeriminister. I seks måneder hadde han da mottatt etterlønn fra regjeringen.

Han uttalte da til NTB at han skulle registrere seg hos NAV, men hadde mange tilbud han vurderte.

– Jeg har fått en rekke interessante tilbud, både fra norsk næringsliv og fra utlandet. Nå skal jeg vurdere dem, sortere dem og følge dem opp. Jeg skal prøve å skaffe meg noe å leve av, sa Sandberg.

30 jobbsøknader

Ett år senere er han likevel fortsatt arbeidsledig, og skal nå prøve å åpne opp bar i Halden.

– Det siste året har jeg kanskje sendt 30 jobbsøknader. Men jeg er ærlig på at jeg har vært kontroversiell i politikken, og så tror jeg at mitt forhold til Iran ikke har vært med å bygge opp min karrière, sier Sandberg til God kveld Norge da vi møter han på pressetreffet til Farmen kjendis.

– Tror du at arbeidsgivere er redde for å ansette deg?

– Ja, det skjedde noe da karantenenemnda begynte å uttale seg i offentligheten, nærmest som at jeg var kriminell, sier han. Han sikter til at karantenenemnda mente han hadde brutt karantenen på Iran-tur, og ble truet med inndragning av inntekt.

– Jeg fikk kritikk fra alle retninger. Jeg fikk kritikk for at jeg fikk etterlønn, kritikk for at jeg prøvde å bli kvitt etterlønna. Men dette er politikk og det kjenner jeg. Det er viktig å ikke tenke bakover men tenke mest mulig fremover, sier Sandberg.

Karantenenemnda Karantenenemnda er en norsk statlig nemnd som med hjemmel i § 4 i karanteneloven treffer vedtak om karantene og saksforbud ved politikeres overgang til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen eller etablering av næringsvirksomhet. Sekretariatet er lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kilde: Wikipedia

Vil åpne bar- og vinstue

Men dagene til Per Sandberg er alt annet enn rolige. Nå ønsker nemlig han og samboeren Bahareh Letnes å gjenåpne «Grand Bar & Vinstue» i Halden, som gikk konkurs sammen med hotellet i 2016.

– Vi har ideer og tanker, og det tar all vår tid. Du skal gjennom alle offentlige instanser med bevillinger, tillatelser og så videre. Jeg burde kanskje heller gå tilbake til politikken, smiler Sandberg som heller ikke har lagt fra seg planene i Iran.

– Vi er fortsatt på det sporet som går på eksport, import og utveksling mellom Midt-Østen, Norge og Europa. Det ligger og ruger, forteller han.

I tillegg er Per Sandberg aktuell med «Farmen kjendis» som har premiere på tirsdag.