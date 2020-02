Salget av piggdekk har gått ned i Norge i flere år. Bare 32 prosent av de som kjøpte vinterdekk i 2019 valgte piggdekk. Det er en nedgang fra rundt 37 prosent i 2016.

Piggdekkavgift i flere store byer blir sett på som en viktig bidragsyter til dette – i tillegg til øvrige faktorer.

Nå kan det imidlertid se ut som denne trenden kan være i ferd med å snu. En av Norges største dekkforhandlere har registrert en endring hos kundene.

– Vi merker en økning i piggdekksalget til SUV-er og andre store biler. Vi registrerer også at flere med varebil enn hva som var tilfellet tidligere nå vurderer piggdekk, sier avdelingsleder hos Dekkmann Furuset i Oslo, Per Larsen.

Best på ren is

Produktsjef hos Continental, Knut Knudsen, tror det milde været har skylden.

– Det er klart at en mild vinter gjør at det blir mer is og glatte forhold, sammenlignet med en kald og stabil vinter. Denne vinteren har vi på Østlandet hatt flere dager med underkjølt regn, for eksempel. Piggfrie vinterdekk har i dag fantastiske egenskaper på de fleste underlag, men på ren is er fortsatt piggdekk bedre.

Han legger til:

– Det er for tidlig å si om de signalene vi nå får fra ulike dekkforhandlere gir et utslag på piggdekk-statistikken for 2020. Det får vi svaret på om først et års tid. Neste vinter kan jo også skille seg helt fra denne, men det er klart vi følger utviklingen nøye. Får vi flere milde vintre på rad, så vil nok det gi et utslag på piggdekkandelen også.

LES OGSÅ: Derfor er dekkene smalere på vinteren

Piggdekkgebyr har vist seg å være effektivt for å få flere til velge piggfrie vinterdekk. Foto: Scanpix

Færrest i Oslo

En analyse gjort av mediebyrået MediaCom viser at piggdekkandelen blant de over 70 år kun er 26 prosent, altså under snittet i Norge.

Det er i aldersgruppen mellom 40 og 69 år at flest kjører med piggdekk. Ikke overraskende er det høyest piggdekkandel i Nord-Norge, hvor hele 84 prosent kjører med piggdekk. I Oslo er det kun 9 prosent av bilistene som gjør det samme.

Vinterdekk: Nei, dette må du ikke gjøre

Det har skjedd en rivende utvikling på dekkfronten de siste årene, med stadig bedre egenskaper.

Mange leser dekktester

– Det er litt overraskende at piggdekkandelen var lavest blant de eldste, men slike undersøkelser er alltid nyttige for oss som dekkprodusenter. Vi ser også at den viktigste kilden til informasjon før nordmenn kjøper dekk er dekktester, noe som er betryggende. Det betyr at kvalitet teller, sier Knudsen, i en pressemelding.

Analysen viser også at veigrep er det viktigste når man skal velge vinterdekk. Veigrep er viktigere for kundene enn for eksempel bremsedistanse, rullemotstand, pris og støy.

I denne byen nekter de å droppe piggdekkene

Video: TPMS – fire bokstaver du bør vite hva står for