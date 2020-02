Nordtveit varsler landslagsfarvel og Haugesund-retur

VIL HJEM: Håvard Nordtveit skal tilbake til Haugesund. Foto: Guenter Schiffmann

Håvard Nordtveit sier han spiller i Haugesund når Hoffenheim-kontrakten hans går ut om to år. Han mer enn antyder at landslagskarrieren er over til sommeren.