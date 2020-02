Bjørndalen reagerer: – Det er horribelt og ikke bra av regjeringen

De siste dagene har TV 2 avslørt at Regjeringen har gitt 3,2 millioner fra felleskassen til norsk idrett for at kineserne skal bli medaljevinnere i Beijing-OL i 2022.

Ole Einar Bjørndalen (46), som for tiden er trener for Kinas landslag i skiskyting, reagerer på opplysningene.

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Det er horribelt og ikke bra av den norske regjeringen. De har nok penger til å ta det av andre midler. Ungdommen og rekrutteringen i Norge trenger pengene sårt. Det er så stor entusiasme i Norge og hinsides dugnadsinnsats, så de trenger hver krone. Det er så mange dagsverk som legges ned uten å få en krone betalt, sier en engasjert Bjørndalen.

Pengene som er brukt på idrettens Kina-avtale er tatt fra Tippemiddelordningen, overskuddspenger fra Norsk Tipping. Penger som i hovedsak er myntet på barne- og breddeidrett.

– Hvis pengene heller kunne kommet til klubber og kretser, er jeg helt uenig i det, fortsetter Bjørndalen.

Statsminister Erna Solberg, kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll har alle forsvart pengebruken.

– Spillemidlene som vi får - altså overskuddet fra Norsk Tipping som er vår andel – skal gå til idrettslige formål. Og her har myndighetene definert at det er idrettslige formål, har Kjøll tidligere uttalt til TV 2.

– Jeg tror det er veldig bra. Det er en bitteliten sum for å løfte langrennssporten inn i et land som har 1,4 milliarder mennesker, uttalte Raja.

Bjørndalen forteller at han hadde dialog med Gerhard Heiberg før han valgte å takke ja til Kina-jobben.

– Vi har hatt dialog tidligere. Han har jobbet tett opp mot Kina. Han har informert meg om at det er et stort behov der borte. Vi har vært i tett dialog, for han har mye kunnskap om Kina og idretten der. Det har vært verdifullt for meg å ta med meg, sier han.

På reisefot året rundt

Bjørndalen forteller at han ble direkte kontaktet fra flere hold i Kina og takket nei til fire eller fem jobber før han sa ja til å bli landslagstrener.

– De tilbudene jeg fikk var veldig snevre. Jeg så ikke helheten i det. Jeg kunne ikke oppfylle de målsetningene Kina hadde med de jobbene. I den jobben jeg har nå kan jeg påvirke konkret slik at vi kan nå noen av de målene vi har satt.

Han opplever ikke at han har vært del av et større politisk spill.

– Jeg føler ikke det. Det er mulig jeg er naiv, men jeg hadde stor motivasjon for å gjøre jobben. Jeg har jobbet tett opp mot skiskyting og internasjonal skiskyting i mange år. Jeg tror det er lurt å se litt utenfor den europeiske boksen. Jeg tror Kina kan ha en fremtid hvis de får frem noen gode resultater. Da kan vi få skiskyting til å vokse i Kina, sier nordmannen, som forteller at kineserne forventer mye av ham.