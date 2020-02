Tiril Eckhoff startet som nummer 59 av de 60 startende på jaktstarten, men gikk seg kraftig oppover på resultatlisten.

Eckhoff, med tre runder etter første stående skyting, ble nummer 20.

Men før rennet ble det rettet dopingsbeskyldninger mot den norske skiskskytterprofilen.

Den tidligere russiske vintersportshelten Anfisa Reztsova, som i løpet av sine femten år i verdenstoppen blant annet vant tre OL-gull (stafett-gull OL i Albertville i 1992 og stafetten under VM på Lillehammer-OL 1994 i skiskyting, stafett-gull i langrenn Calgary-OL 1988), kom med kraftige dopinganklager både mot franskmannen Martin Fourcade og Tiril Eckhoff i et intervju gjengitt av en rekke russiske medier.

ANTYDER DOPING: Anfisa Reztsova antyder at Martin Fourcade og Tiril Eckhoff bruker ulovlige miderl. Foto: Bildbyrån / BILDBYRÅN

– Martin Fourcade er en strålende utøver, et stort talent, men han får fremdeles en form for medisinsk støtte. Det samme gjelder for de norske utøverne. Vel, jeg kan ikke tro at Tiril Eckhoff plutselig er så overlegen i sporet. Hun utklasser konkurrentene i fem renn på rad, og er like sprek. Jeg kan ikke tro dette er mulig uten medisinsk hjelp, sier Reztsova til Sport.ru, ifølge Tellerreport.com.

Og fortsetter:

– Og hvor mange nordmenn er astmatikere? Personer med astma går med helseproblemer, og disse vinner til stadighet. Men de blir ikke tatt, og blir ikke beskyldt for å være kjeltringer. Men medisinen deres gir dem et veldig høyt nivå, mener Reztsova.

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does... — Martin Fourcade (@martinfkde) February 13, 2020

Tiril Eckhoff har fått med seg uttalelsene fra den russiske vintersportshelten.

– Jeg hørte at noen snakket dritt om meg. Men det er jo hyggelig at hun nevner at jeg er i så god form. Dessverre for hennes del så vil jeg si at jeg er så ren som du kan få det, sukker en oppgitt Eckhoff til TV 2.

– Det er jo sykt å melde noe sånt. Hun kan jo være med å trene og se hvordan det går, fortsetter hun.

Martin Fourcade har tatt til Twitter for å svare på påstandene fra Reztsova.

– Forhåpentligvis blir ikke alle tidligere utøvere senile. Denne har blitt det, skriver han, og lenker ved artikkelen der Reztova kommer med dopingbeskyldningene mot ham og Tiril Eckhoff.