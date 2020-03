Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Har en 2016 Mitsubishi Outlander PHEV, som har gått ca 40.000 km. Den kom ikke gjennom EU-kontroll pga. mer enn 25 prosent rust på en side av fremre bremseskive.

Fra hjemmesidene til Mitsubishi har jeg sakset følgende om garanti:

"Som en av få bilimportører i Norge dekker Mitsubishi Motors' garanti rust på bremskiver så lenge bilen er innenfor garanti. Dette forutsetter at bremseskivene ikke er nær utslitte, at de har mer enn 25 prosent rust slik at bilen ikke ville gått gjennom periodisk kjøretøykontroll ("EU-kontroll"), og at alle servicer er gjennomført i henhold til bilens servicehefte."

Ved telefon til Mitsubishi-verkstedet får jeg opplyst at måten dette løses på er at bremseskivene "dreies" for å fjerne rusten. Dersom denne dreiingen medfører at bremseskiven kommer under minstemålet (skivens tykkelse?) for bremseskiven, dekkes IKKE dette av garantien fordi det da er en slitasjeskade.

Jeg synes dette er litt rart da det er reparasjon av rustskaden på skiven som fører til at skiven kommer under minstemålet for EU-godkjenning. Litt vanskelig å forstå hva som er "innenfor garanti" av hjemmesidene også. Vanlig er vel 5 år 100 000 km? I så fall er jo bilen godt innenfor garanti.

Benny svarer:

Ja - helt enig med deg. Dette er både litt ullent og merkelig i mine øyne. Jeg tviler sterkt på at bremseskivene er slitte etter bare 4.000 kjørte mil.

Jeg vil anta – uten å ha sett hverken bilen eller bremseskivene – at det må være rusten som har tatt dem. Mitsubishi har sin fulle rett til å dreie skivene. Det er helt klart en reparasjon som er "godkjent". Forutsatt at de ikke kommet under minstemålet på godstykkelse, så klart. Da blir de ømfintlige for varme blant annet og kan lettere slå seg og få kast.

Jeg må også innrømme at det er lenge siden jeg har vært borte i noen som dreier bremseskiver. Jeg trodde at dette ikke lenger var lønnsomt og at det var både raskere og enklere å sette på nye. Også i forhold til dette med garanti.

Min erfaring med dreide skiver er at disse ruster igjen uvanlig fort. Må dog få legge til at dette ikke er fra Mitsubishi.

Men for å komme til saken: Om skivene på din Outlander er så rustne at de kommer under minstemålet ved dreiing, synes jeg at Mitsubishi burde ta dette på sin kappe. De kan jo ikke dekke litt rustne skiver, men ikke mye rustne?

Forutsatt at du har en helt uvanlig kjørestil, kan jeg ikke forstå at skivene er så slitte etter bare 40.000 kilometer. Rustne - ja, men ikke utslitte.

Jeg vil tross alt få gi litt ros til Mitsubishi for denne garantien. De er en av få som faktisk dekker dette. Men det virker som de før få ryddet litt opp i praksisen rundt praktiseringen.

Jeg har hørt om andre bilmerker som uten å mukke belaster kundene for fire nye bremseskiver etter bare halvannet år og 30.000 kilometer. Det til den nette sum av 18.000 kroner.

Mitt råd til deg er å ta en runde til med Mitsubishi på dette. For, ja, bilen din er godt innenfor nybilgarantien. Om de dekker rustskader på bremseskiver, så bør de dekke dette også, slik jeg ser det.

Lykke til!

Han er strålende fornøyd med bilen – det er bare ett problem...

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Er det normalt at bilen girer tregere når det er kaldt?

Video: Her settes en litt spesiell verdensrekord