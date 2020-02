Russisk satellitt «skygger» amerikansk spionsatellitt: – Uvanlig og forstyrrende

En amerikansk spionsatellitt verdt flere milliarder dollar har de siste ukene blitt skygget av en mystisk, russisk satellitt kalt Cosmos 2542.

Satellitten ble skutt opp i bane i november i fjor, og startet umiddelbart å manøvrere i retning den amerikanske KH-11-satellitten, som har fått navnet USA 245. Det sier John Raymond, en av toppgeneralene i den amerikanske romstyrken.

– Vi ser på denne oppførselen som uvanlig og forstyrrende, sier han til magasinet Time.

Amerikanerne har uttrykt bekymring overfor Moskva gjennom diplomatiske kanaler.

– Dette har potensiale til å skape en farlige situasjon i verdensrommet, sier Raymond.

Ny konfliktarena?

Ifølge magasinet markerer den konfrontasjonen første gang i historien at det amerikanske militæret offentlig har identifisert en trussel mot en spesifikk amerikansk satellitt. Flere frykter nå at verdensrommet kan bli en ny arena for utilsiktet opptrapping av konflikt mellom de to landene.

Allerede i 2018 ytret Donald Trump et ønske om en romstyrke, og i desember i fjor fikk han viljen sin. Romstyrken kom i tillegg til de allerede eksisterende forsvarsgrenene hæren, sjøforsvaret, luftforsvaret, kystvakten og marinen.

Avgjørelsen om å innføre et romforsvar ble kritisert fra flere hold den gang, men Pentagon, Det hvite hus og støttespillere i Kongressen mener situasjonen som nå utspiller seg flere hundre kilometer over hodene våre viser hvorfor romstyrken er nødvendig.

Det Hvite hus ber om 15 milliarder dollar – rundt 140 milliarder norske kroner – til romstyrken i det kommende budsjettet.

Det er foreløpig uvisst nøyaktig hvordan romstyrken vil bli utformet, men Raymond påpeker at andre nasjoner som Russland og Kina blir stadig mer sofistikerte. De har bygget seg opp et arsenal av lasere, anti-satellitt-våpen og svært moderne romskip som kan svekke USA på flere punkter i verdensrommet.

Delte seg i to

Russlands amerikanske ambassade har ikke besvart Times henvendelser for en kommentar om de truende manøvrene til landets satellitter. Kremlin har dog tidligere uttalt at de ikke er våpen, men kun «inspeksjons-romskip» som er del av et eksperiment.

USAs militæranalytikere la først merke til at det var noe rart med den russiske satellitten kun to uker etter at den ble skutt opp i bane i slutten av november.

Da delte plutselig Cosmos 2542 seg i to.

Den første mistanken var at en mindre satellitt hadde blitt lagret inne i den større satellitten. Det ble senere bekreftet da russiske myndigheter bekreftet manøveren overfor nyhetsbyrået TASS.