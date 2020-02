– Min sak var ikke en ordentlig rettsgang, det var bare en monolog av anklageren, sier Runar Søgaard (52) til God kveld Norge da vi møter han på premierefesten til TV-programmet Camp Kulinaris.

Økonomisk kriminalitet

I fjor ble det kjent at Runar Søgaard ble dømt til fengsel for grov skatteunndragelse og grove brudd på bokføringsloven. Søgaard ble dømt til ett år og åtte måneder fengsel i Näcka tingrett.

– Dersom man er for sen med regnskap kan det blir fengselsstraff i Sverige. Jeg har glemt å sende inn i tide. Ikke fordi jeg skulle ha gjort det, men fordi jeg var ansvarlig, sier 52-åringen, som mener det ikke har skjedd noe kriminelt.

Runar Søgaard nekter straffeskyld og har anket saken. En slektning av Søgaard ble også dømt sammen med ham, og har allerede hatt saken til behandling, ifølge Søgaard.

– Den andre personen som er dømt sammen med meg ble frikjent på alle vesentlige punkter. Det ble bare noen bøter.

Ny behandling

Selv venter Søgaard på at hans sak skal behandles på ny.

– Når min sak kommer opp neste år så forventer jeg at jeg også blir frikjent.

Den tidligere predikanten påstår at den første delseieren i saken kom da det ble en ordentlig rettsgang.

I september kommer han ut med sin nye biografi, hvor han blant annet skriver en del om rettsprosessen.

– Det har blitt så utrolig mye større enn hva saken egentlig er. Men jeg kommer til å skrive mer om det i min bok som kommer nå i høst, avslutter han.

Skjøt fra soverommet

Den svensk-talende predikanten Runar Søgaard, som opprinnelig er fra Norge, har skapt overskrifter flere ganger.

En episode som vekte oppsikt var da han i 1995 valgte å ta frem geværet og skjøt et rådyr fra sitt eget soveromsvindu.

– Jeg er en spontan type, så jeg så rådyret og tenkte det skulle være perfekt til middag, sier Søgaard med et smil.

– Det ble et godt måltid mat, sier han.

Ble fratatt våpen

Overskriftene den gang tydet på at han skjøt fra et hus som lå midt i et villastrøk, men selv hevder han at han hadde kontroll og siktet mot skogen.

Under selve rettsprosessen ble han fratatt våpenet sitt, men det hindret ikke Søgaard i å fortsette å jakte.

– Jeg var ute og jaktet med andres våpen, så det var ikke noe problem.

Dårlig spøk

Da han deltok på Farmen kjendis på TV 2 i fjor, spøkte han mye med de andre deltakerne på gården.

Spesielt modellagent Donna Ioanna fikk gjennomgå da han svingte et dødt dyr mot henne. Noe hun absolutt ikke likte.

Runar selv mener at noen folk er for pysete når det gjelder dyr.

– Så lenge et dyr lever så liker jeg å kose med dem, men når de er skutt så spiser jeg dem, forklarer Søgaard.