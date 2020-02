Disse romantiske filmene må du se på valentinsdagen

På de ulike strømmetjenestene finnes det hauger av romantiske dramaer eller romantiske komedier. Det finnes en film for alle på valentinsdagen.

De beste filmene er de som treffer langt inn I hjerterota, men for at det virkelig skal smelle må mye stemme. Kjemien mellom rollefigurene, selve historien og selvsagt hvordan historien er fortalt.

Umulig kjærlighet og hindringer mellom de elskende er som regel det som gjør den til en super-romantisk film.

Vi starter med hjerte-smerte-romantikken.

«Atonement» (2007) Netflix

James McAvoy og Keira Knightley spiller elskende i dette veldig romantiske og veldig triste dramaet. Handlingen starter i England i 1935, når Cecilias lillesøster (Saoirse Ronan) misforstår en situasjon og anklager dermed Cecilias kjære Robbie for noe han ikke har gjort.

Det ødelegger for forholdet og de to må elske hverandre på avstand. Filmen er nydelig filmet og fortalt og det slår gnister mellom Knightley og McAvoy. Finn fram lommetørkleet og nyt.

«A Star is Born» (2018) Netflix, Google Play, YouTube

A STAR IS BORN: Lady Gaga og Bradley Cooper spiller hovedrollene i filmen A Star is Born (2018). Foto: NTB Scanpix

Historien er filmatisert flere ganger tidligere, dette er Bradley Coopers versjon. Rockestjernen Jackson Maine (Bradley Cooper) oppdager artisten Ally (Lady Gaga) og bringer henne fram I rampelyset. Men mens hun stiger mot toppen er han på vei ned, noe som betyr utfordringer for forholdet.

Kjemien sitter som et skudd mellom Cooper og Lady Gaga, og du er garantert å nynne på den oscarvinnende sangen «Shallow» i lang tid etter filmen. Her er det også kjekt å ha et lommetørkle I nærheten.

«Carol» (2015) SF Anytime, iTunes

Cate Blanchett er strålende som den vakre og sofistikerte Carol, som innleder et forhold til den yngre butikkdamen Therese (Rooney Mara). Vi skal til New York tidlig på 1950-tallet, i en tid der deres kjærlighet er forbudt.

Historien deres er nydelig fortalt og vi kan se hvordan de små berøringene og blikkene blir til eksplosjoner hos de elskende. Dessuten er filmen en visuell nytelse, i alt fra klær, biler og miljø.

«Call Me by Your Name» (2017) Netflix, Google Play, YouTube

I den oscarvinnende filmen skal vi til den italienske landsbygda på 80-tallet. 17 år gamle Elio (Timothée Chalamet) våkner til live når farens nye assistent Oliver (Armie Hammer) kommer en varm sommer.

KJÆRLIGHET: Elio forelsker seg i Oliver i filmen Call Me by Your Name (2017). Foto: NTB Scnapix

Det er en nær, vakker og rørende historie om gryende kjærlighet og Chalamet og Hammer har en gnistrende kjemi.