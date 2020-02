Frida Ånnevik har etablert seg i Norge som en habil låtskriver, komponist og artist de siste årene. Frida vant Grappas debutantpris i 2009 og i 2010 ga hun ut debutalbumet «Synlige hjerteslag».

Frida vant tekstforfatterfondets debutantpris i 2010, som deles ut av NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere). For sitt debutalbum ble Frida nominert i to kategorier – årets nykommer og viser – til Spellemannprisen 2010. I 2014 var Frida nominert til Spellemannpris sammen med bandet The Country.

I 2013 vant hun Spellemannpris for årets tekstforfatter med albumet «Ville Ord», og i 2016 vant hun i klassen for viser med albumet «Her bor». Albumet «Flyge fra» kom ut høsten 2017, og det vanket en ny Spellemannspris i kategorien viser.

Frida har også vunnet Prøysenprisen i 2015. I 2018 var Frida med i TV 2s underholdningsprogram «Århundrets stemme», hvor hun kom til semifinalen.

Lørdag kveld blir Frida Ånnevik (35) hedret på Vestre Kjærnes gård, der seks utvalgte artister tolket hennes største hits gjennom tidene.

