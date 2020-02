Troféer definerer ikke Mourinhos Spurs-lykke

– Jeg tenker at et trofé er det alle klubber vil ha, det alle spillere vil ha og det alle supportere vil ha. Jeg mener FA-cupen er en turnering som er åpen for drømmer. Det som skjedde med Leicester i Premier League er ikke normalt, men FA-cupen er en slik turnering som er mer åpen for drømmer, forklarer Mourinho.

– Vi har så mange skader at troppen ikke viser potensialet

Samtidig skal han balansere en tropp som sliter med skader på flere fronter. Kampen om neste sesongs Champions League-plasser tetter seg til og i tillegg skal hans lag ut i åttedelsfinalen av inneværende variant av turneringen. Og Mourinho er snar om å minne om nettopp belastningen på troppen når det blir snakk om potensiell FA-cuppokal i mai.

– Det det kommer til å bli vanskelig, for vi er i tre turneringer. Vi har ikke en tropp til det, for vi har så mange skader at troppen ikke viser potensialet vi egentlig har. Når vi mister spillere resten av sesongen, reduserer det potensialet veldig. Jeg tror også opphopingen av kamper vil komme med en pris. Men vi har gjort en stor innsats for å være der vi er. Vi har måttet spille fire kamper for å kvalifisere oss dit vi er, mens andre bare har spilt to. Jeg mener det viser at vi er klar for kampen, forklarer han.

I hele intervjuet på TV 2 Sumo ser du også Mourinho fortelle om «trekningsfenomenet» der topplagene unngår hverandre, om hvordan han har brukt tiden sin utenfor fotballen og om hvorfor han er fornøyd med å ha tatt det han omtaler som «det riktige» valget.

– Jeg er virkelig, virkelig lykkelig. Hvis dere noen ganger ser meg med et surt ansikt, må det være på grunn av et dårlig resultat. Ikke fordi jeg har noen problemer her eller fordi jeg ikke er fornøyd med avgjørelsen min om å komme til klubben, forteller Spurs-sjefen.

Mener Arsenal fremdeles er i topp fire-kampen

Søndag venter Aston Villa på bortebane, der Tottenham for første gang under Mourinhos ledelse og første gang på ett år kan vinne tre strake Premier League-kamper. Gjør de det, setter de virkelig press på topp fire-utfordrerne Chelsea og Manchester United som møtes søndag. Mourinho er dog klar på at det finnes mange flere lag som kjemper.

– Jeg ser mange flere klubber enn folk tror. Chelsea er nummer fire, og Tottenham og United kan kanskje være fem og seks, og vi lukter muligheten. Men jeg tror folk glemmer store kandidater, som Wolves, Sheffield United og til og med Arsenal. De er noen poeng bak, men de må også regnes med, sier han.

NB! Intervjuet med Mourinho ble gjort forut for fredagens nyhet kom om at Manchester City utestenges fra Champions League, og uten forutsetninger om å vite noe om de følgene det eventuelt måtte få allerede neste sesong dersom dommen blir stående og tas i kraft umiddelbart.

I intervjuet ser du også hva han sier om møtet med sin tidligere elev John Terry, som i dag er Aston Villa-assistent, og Mourinhos tanker om den tidligere Chelsea-kapteinens muligheter for en fremtidig managerkarriere.

Forklarer den nye sveisen: – Frisøren var dårlig

Og avslutningsvis blir det selvsagt også tid til å snakke om Mourinhos nye hårsveis. I spøkefull tone forklarer portugiseren bakgrunnen for hårfallet.

– Grunnen til hårsveisen er at frisøren var dårlig. Han gjorde en dårlig jobb, så da jeg så meg selv i speilet så sa jeg «ta med eneren» og barber det bort. For jeg vet at det vil komme tilbake. Det vil ta litt lengre tid, men det vil komme tilbake til normalen, smiler José Mourinho.

The Humble One. Iallfall for nå.

PS! Dersom Aston Villa vinner søndag, gjør de noe ingen har klart før dem i Premier Leagues historie og noe kun nettopp Tottenham i 1986/87-sesongen har gjort før dem i engelsk toppfotballhistorie. Seks av Villas sju Premier League-seire denne sesongen har nemlig fordelt seg på ukedagene mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Den eneste dagen de ikke har vunnet på denne sesongen er søndag, og gjør de det nå, skriver de altså historie.

Aston Villas seire denne sesongen: 23. aug 2019: 2-0 hjemme mot Everton, FREDAG

5. okt 2019: 5-1 borte mot Norwich, LØRDAG

19. okt. 2019: 2-1 hjemme mot Brighton, LØRDAG

25. nov. 2019: 2-0 hjemme mot Newcastle, MANDAG

26. desember 2019: 1-0 hjemme mot Norwich, TORSDAG

1. januar, 2020: 2-1 borte mot Burnley, ONSDAG

21. januar 2020: 2-1 hjemme mot Watford, TIRSDAG

