Avslører fedrenes hemmelige superråd

Skeptisk til idrett og skiskyting

Johannes Dale var i barndomsårene ikke særlig interessert i verken skiskyting spesielt eller idrett generelt.

Inspirert av faren tok han til slutt et valg han i dag ikke angrer på.

– Jeg hadde aldri begynt med skiskyting om det ikke hadde vært for pappa. Jeg var ikke spesielt interessert i skiskyting eller sport da jeg var yngre. Så skjedde det noe. Jeg gikk opp til pappa og sa jeg ville begynne med skiskyting, og da tok det ikke lang tid før jeg ble påmeldt i skiskyting-gruppen og pappa ble gruppens trener. Jeg har brukt ham som trener i mange, mange år, helt til jeg begynte på NTG og tok steget litt høyere opp, konstaterer 22-åringen.

At han som tiåring fant Jo Dale pappas medaljer i en eske i kjelleren var det som til syvende og sist inspirerte 22-åringen til å begynne med skiskyting.

– Det var det som gjorde at jeg begynte med skiskyting. Jeg fant noen medaljer i kjelleren, sånn helt plutselig. Jeg vet ikke hva det var som skjedde, men det tente et lys i meg og plutselig fikk jeg lyst til å begynne med skiskyting jeg også, for jeg ville også ha slike medaljer. Det var da det hele begynte å rulle, oppsummerer VM-debutanten.

– Hva er det beste rådet du har fått fra pappa Jo for din karriere?

– Pappa og hele familien er egentlig mest opptatt av at ting skal være moro. Og at det normale er godt nok. Det har vært veldig lite press fra hans side. Det er heller det at jeg har lagt press på meg selv. Men han sier ting skal være moro. Det er kanskje det jeg tar med meg mest. Det er jo egentlig ikke så viktig, dette her. Vi driver med skiskyting mest for gøy, egentlig. Så det rådet hjelper meg å ha litt lave skuldre, svarer Dale junior.

Får frysninger

Nå – drøye ti år etter at han bestemte seg for å gå i farens fotspor og satse på en karriere i skiskyting – er motivasjonen bedre enn noensinne.

– Jeg har tenkt mye på det i det siste hva motivasjonen min egentlig her. Og det er at jeg synes skiskyting er jævla moro å drive med. Det er en sinnssyk følelse og fryktelig moro å oppleve utvikling. Å se at jeg tar steg for steg og at vi gjør ting riktig, er noe jeg synes er skikkelig gøy. Å så er det jo helt utrolig å kunne delta i VM og stå og skyte foran 40-50.000 tilskuere. Det er jo en drøm, og jeg får frysninger av bare å tenke på det, konstaterer Johannes Dale.