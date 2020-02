Du kan følge rennene i Ski Tour 2020 sammen med Marius Skjelbæk, Petter Northug og Petter Skinstad gratis på TV 2 Sumo

Johannes Høsflot Klæbo har fått klarsignal av det medisinske apparatet etter fingerbruddet han pådro seg for to uker siden. Skaden oppsto etter at langrennsstjernen dundret løs mot en boksemaskin.

Klæbo er forberedt på at Ski Tour 2020 kan bli en smertefull opplevelse.

– Jeg er spent. Det er spennende å se hvordan det blir. Jeg har ikke dratt til skikkelig ennå, men jeg fikk gode svar fra legen i går. Han sa at bruddet så fint ut. Det hadde ikke flyttet på seg. Det var bare å peise på, men at jeg måtte forberede meg på at det kunne gjøre vondt, sier Klæbo til TV 2.

– Jeg har det gjerne litt vondt for å få lov til å gå her og på hjemmebane. Jeg håper på en litt bedre følelse når vi kommer i gang. Forhåpentlig blir det bare bedre og bedre for hver dag som går, fortsetter Klæbo.

Han tar grep for å være minst mulig hemmet av skaden.

– Planen er å gå minst mulig på ski bortsett fra rennene. Jeg skal spare hendene så mye som mulig.

Trener Eirik Myhr Nossum forteller at det var eksepsjonelle omstendigheter som gjorde at han valgte å ta med Klæbo.

– Hadde det vært snakk om en annen, hadde jeg ikke tatt ham ut. Så lenge det er et ørlite håp i verdenscupen må vi prøve. Han må være forberedt på at det kan hemme ham, sier Nossum.