Tilbake på vannet for første gang etter benmargstransplantasjonen

Etter at den nedslående beskjeden kom i august måtte Amund Vold (22) gjennomgå en tøff strålebehandling, og en benmargstransplantasjon med påfølgende isolat gjennom julen.

Nå, under et halvt år etter at Vold fikk diagnosen, er han kreftfri og tilbake på trening.

Ny benmarg fra storebror

22-åringens kropp har foreløpig respondert godt på den nye benmargen han har fått fra storebroren, Lars Christian Vold.

– Jeg ble innlagt på isolat gjennom julen. Da hadde jeg det ikke kjempebra, forteller Amund Vold til God morgen Norge og fortsetter:

JUL PÅ SYKEHUSET: Amund Vold måtte feire julen på sykehuset. Foto: Privat

– Rett over nyttår slapp jeg ut. Legene så at den nye benmargen begynte å produsere egne blodceller, og at jeg var sprekere.

Sportssjef i Oslo Padleforbund og tidligere padler, Eirik Verås Larsen, har fulgt Amund Vold i mange år. Det siste halvåret har også preget han.

– Det har vært grusomt å se det Amund har måttet gå gjennom. Men det har også vært oppløftende å se hvor bra det har gått, sier Verås Larsen.

Skynde seg rolig

Den fysiske formen er naturlig nok ikke den samme som den en gang var.

– Formen er under snittet nå, men jeg har vært i god form og når man begynner å trene litt igjen så kommer det fort tilbake, sier Vold håpefullt.

Storebror Eivind Vold (26) er Amunds beste venn, støttespiller og padlekamerat. Han har tro på at lillebroren kommer tilbake i kajakken.

– Er det én som kan klare det, så er det han, sier 26-åringen.

Eirik Verås Larsen tror tiden fremover med trening vil være motiverende for den yngste Vold-broren, men Verås Larsen er bekymret for én ting.

– Det er viktig at Amund ikke blir for ivrig. Jeg kjenner han godt, og jeg vet hvor lyst han har. Det er det som har bragt han dit han var før han ble syk, så vi må klare å skynde oss rolig.

OL i Tokyo var et mål

22-åringen er selv enig i at han kan være overivrig, men han vet han har god tid på seg.

Legene spådde at Amund Volds behandling ville ta to og et halv år. Men allerede nå, kun fem måneder etter diagnosen inntraff, er han ferdig med behandlingen.

Det er spesielt, men padleren er også en spesiell person, og et stort talent, ifølge Verås Larsen.

– Amund er et av de aller største talentene vi har hatt så langt tilbake jeg kan huske, forteller Verås Larsen.

Amund Vold var i verdenstoppen i U23. Sportssjefen i Oslo padlerforbund sier at det er nesten det samme som å være i verdenstoppen i senior også.