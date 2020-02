RBK-sjefen dagen derpå: – Dette blir nok min siste periode

En kommentar som fikk Alexander Søderlund til å reagere.

Nå har Koteng lagt en klar plan på hvordan han ikke skal havne i lignende situasjoner i fremtiden.

– Jeg tenker ikke selv at jeg tar stor plass, men jeg tenker jeg må ta stor plass når det er noe viktig. Noen ganger må man stå opp for dem slik at ikke de skal ta kula. Da kan det muligens oppfattes som jeg tar stor plass, men det er ikke noe jeg har noe ønske om. Det siste året har jeg knapt vært i media.

– Vil du være like frittalende de to neste årene?

– Jeg kommer til å være samme person. Men jeg kommer ikke til å snakke så mye i media, det blir det mindre og mindre behov for.

– Så du kommer til å holde deg i bakgrunnen?

– Det er planen, sier Koteng.

– Klarer du å overholde det?

– Ja, det blir ikke noe problem. Jeg ønsker jo ikke å være i media.