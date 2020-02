Bymiljøetatens årsberetning viser at det ved årsskiftet var 1605 ordinære kommunale ladepunkter i Oslo. Målet var 2050.

31. desember 2015 var det 902 ladepunkter. På fire år er det altså bygget 703 ladeplasser i kommunens regi.

På samme tid har elbilbestanden i Oslo økt med 33.959 biler, ifølge tall fra SSB og Elbilforeningen. Elbiler utgjorde i fjor 57 prosent av nybilsalget i Oslo i fjor.

Høyre frykter at manglende ladetilbud kan ødelegge for elbilsalget.

– Må ta grep

– Konsekvensen av at folk opplever at det ikke er nok ladestasjoner, er at de ikke kjøper flere elbiler, sier Nicolay Øyen Langfeldt (H), nestleder i bystyrets samferdsels- og miljøutvalg.

– Da fortsetter de å kjøpe fossile biler. Det er dumt både for klimaet og for luften her i byen, så her må byrådet virkelig ta grep, sier Langfeldt.

I februar 2019 lovte daværende byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), at kommunen skulle etablere 600 nye ladestasjoner i løpet av året. Fasiten ble 406. Tallet er altfor lavt, mener Høyre.

– Det er resultatet av fire års ladeflause for byrådet. Når nasjonale myndigheter legger til rette for at flere skal kjøre elbil, så er det minste kommunen kan gjøre å legge til rette for at infrastrukturen i Oslo er på plass. Det er kun sånn vi klarer å bytte ut bilparken til flere nullutslippskjøretøy, sier Langfeldt.

VIL HA INN PRIVATE AKTØRER: Høyres Nicolai Øyen Langfeldt mener kommersielle utbyggere på kommunal grunn ville fått fart på ladesituasjonen. – Men byrådet er imot med en gang de hører ordet «privat», sier Langfeldt.

Mange tiltak

Elbilansvarlig Sture Portvik i Bymiljøetaten påpeker på sin side at det aldri har blitt bygget flere ladeplasser i Oslo enn i fjor.

– Utbyggingen av kommunale ladeplasser var historisk høy, uttaler Portvik.

Videre viser han til at det er inngått avtale om 200 ladeplasser som av ulike grunner er forsinket og at kommunen har gitt tilskudd til etablering av et stort antall ladeplasser i borettslag og sameier.

I løpet av 2019 tok kommunen dessuten flere grep for å sikre at flere får ladet. Det ble innført ladeplikt, makstid for lading på tre timer på de mest populære stedene og brukerbetaling for lading. Ladehastigheten på de nye kommunale ladestolpene er dessuten økt fra 3,6 til 7,2 kW.

– Samlet har dette bidratt til at det har blitt svært mye enklere for elbilistene å finne en ledig ladeplass. Beleggstall fra 2019 viser at situasjonen har blitt vesentlig bedre i Oslo, og tilbakemeldingene fra publikum er gjennomgående vært svært positive, sier ladesjefen.

Lover 575 ladere i år

Kommunens fokus fremover er å øke tempoet på utbygging av kommunale ladeplasser. Bymiljøetaten vil bygge 575 ladere med 7,2 kW hastighet i 2020. Etaten vil også legge til rette for 12 hurtigladere.