Denne uken lanserte kleskjeden Hennes og Mauritz ny kolleksjon H&M Studio SS20 , det fikk blogger og grunnlegger av merket Knust Porselen, Anniken Jørgensen, til å se rødt.

«Hvis ikke den nye dressen til H&M ser ut som Knust Porselen sin så vet ikke jeg»,

skriver Jørgensen i en post på sin Instgram-story.

Den tidligere «Bloggerne»-profilen la ut flere bilder som skal vise likheten mellom en av antrekkene i kolleksjonen til H&M og hennes eget. Antrekket består av en kremhvit, kort dressjakke og bukse.

– Tydelig likhet

LIKHETER?: Anikken Jørgensen sammenligner disse to draktene.

Jørgensen ønsker ikke kommentere saken ytterligere, men daglig leder i Knust Porselen, Stian André de Wahl, skriver følgende i en SMS til God kveld Norge:

– Det er tydelig at det er likheter til vårt design (Aske suit) som vi lanserte sommeren 2019 og som har vært i salg siden høsten i fjor. Vi registrerer at H&M kanskje har valgt å ta inspirasjon fra et lite selvstendig merke som vi er.

Dette er langt ifra første gang Jørgensen kritiserer kleskjeden og skriver i en engelsk tekst på sin Instagram-story:

«Jeg lagde Knust Porselen fordi jeg ikke støtter det moderne slaveri som H&M gjør. Jeg lagde merket mitt på grunn av dem. Jeg hevet stemmen min mot H&M. Så dette er hjerteskjærende. Et svenskt merke, mitt naboland. Dette er kopi av mitt design, bare at de har gjort noen få nødvendige tilpasninger.»

Går gjennom designprosessen

Kommunikasjonsjef i Hennes & Mauritz Norge, Kristin Fjeld, skriver i en epost til God kveld Norge at de er kjent med saken.

«Vi er kjent med denne påstanden. Hovedkontoret vårt i Stockholm går nå gjennom designprosessen for den spesifikke dressen. Derfor har vi dessverre ikke mulighet til å kommentere dette nærmere på nåværende tidspunkt.»

Wahl ønsker ikke å kommentere om de vil ta saken videre med klesgiganten, men skriver videre;

– Om designet er en kopi eller ikke, er ikke opp til oss å bedømme. De må selv svare for hva de tenker om likheten.