Lisbeth-Louise Borgen var barnet som var gitt opp av alle

Lisbeth-Louise husker lite fra sine første år, mye er fortrengt. Vendepunktet mener hun kom da hun i lek med andre barn ripet opp Mariannes nye bil.

– Da ble jeg redd for at hun skulle bli sint. Men Marianne ble ikke sint. Istedenfor forklarte hun meg at slikt skjer noen ganger, men at det ikke er greit, forteller Lisbeth-Louise Borgen.

På grunn av hennes fortid trengte hun å få en forklaring på lavt nivå.

Ville kalle Marianne for mamma

Det tok noen år før Lisbeth-Louise følte seg trygg. Det kom gradvis, og hun mener selv det var en helhet hjemme hos dem som førte til at hun en dag spurte Marianne:

– Kan jeg få kalle deg mamma?

Foto: Privat

Fra da av følte Lisbeth-Louise seg som en Borgen. Hun hadde fått en mamma til, og med Marianne kom det en større familie med både besteforeldre, onkel og søskenbarn.

Videre forteller hun at mamma Marianne har lært henne å godta livet som det er, og gjøre det beste ut av det.

– Oppveksten min er annerledes enn andres og derfor er mine reaksjoner som de er, forteller Lisbeth-Louise Borgen og fortsetter:

– Når jeg er på jobb i barnehagen og barna blir sinte og skriker hender det at jeg må trekke meg vekk fra situasjonen.

Lisbeth-Louise Borgen forklarer at siden hun har vært åpen om hennes oppvekst møter hun også forståelse.

Vil gi andre håp

– Hvorfor ønsker du å være åpen om din oppvekst som fosterbarn?

– Jeg vil gi håp til andre barn, sier Lisbeth-Louise Borgen.

Selv hadde hun mistet håpet helt til hun møtte Marianne. Lisbeth-Louise vil si til andre at det kommer til å gå bra, og at det finnes voksne som vil en vel.

– Jeg var grus, og ble en diamant. Hadde jeg ikke blitt tatt ut av hjemmet den gangen ville jeg vært narkoman og bodd på gaten i dag, sier Lisbeth-Louise.

Fosterhjem

Ifølge Bufdir et det til enhver tid rundt 300 barn i Norge som venter på å få en fosterfamilie. De trenger et nytt hjem fordi deres egen familie, av ulike grunner ikke klarer å ta godt nok vare på dem.

Ønsker du å bli fosterforelder kan du ta kontakt med Bufetat. Det holdes informasjonsmøter forskjellige steder i landet. Det er uforpliktende å delta på disse møtene.