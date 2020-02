Talsmann for den franske regjeringen, Benjamin Grivaeux, sier ifølge AFP at han trekker seg som kandidat til vervet som ordfører i Paris. Lokalvalget skal finne sted i mars.

Årsaken er en sexvideo som sirkulerer på sosiale medier, sier Griveaux til nyhetsbyrået.

Onsdag morgen publiserte et nettsted en video og meldinger som den tidligere talsmannen for regjeringen skal ha sendt til en kvinne. Griveaux sier til AFP at han ikke vil utsette sin familie for påkjenningen.

– I over et år har min familie og jeg vært utsatt for ærekrenkende utsagn, løgner, rykter, anonyme angrep og avsløringer av stjålne private samtaler, sier Benjamin Griveaux.

Saken oppdateres.