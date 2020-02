Å finne kjærligheten på nett er ikke uvanlig i disse dager. TV 2-værmelder Kristina Kvistad Hustad (29) gjorde derimot noe litt mer uvanlig da hun takket ja til en date-forespørsel i et kommentarfelt på Facebook – fra den fiktive 88-åringen «Dangfart Tønnesen».

Hustads svar er i skrivende stund likt av nesten 5000 personer, og mange hadde kanskje ikke trodd at daten skulle bli noe av.

Kavring og rødvin

«Tønnesen» mente det derimot oppriktig, og var raskt ute med å invitere til date etter han fikk svar, ifølge Hustad.

I anledning valentinsdagen ble det derfor en realitet, og «Tønnesen» hadde disket opp på beste bestefars vis.

DATE: Det var dette svaret fra værmelder, Kristina Kvistad Hustad, som fikk ballen til å rulle. Foto: Skjermdump/Facebook.

– Vi var på Fløyen, og han hadde pakket en sekk. Derfra dro han opp både kavring og rødvin. Så han hadde gjort litt effort, forteller Hustad til TV 2.

29-åringen ble riktig så smigret av det hyggelige initiativet.

– Ja, selvfølgelig ble jeg smigret, det er jo kjekt å ha draget på menn i alle aldere, ler hun.

Samtidig er hun litt usikker på om det kan være noe mer mellom dem.

– Det får tida vise tenker jeg, valentinsdagen er jo en fin dag å finne ut av det på, smiler hun lurt.

Gammel mann i ung kropp

«Tønnesen», som ønsker å være anonym, er egentlig i 20-årene, men opprettet den fiktive Facebook-profilen for moro skyld for omtrent fem år siden etter å ha vært på utkledningsfest.

Etter å ha blitt festens vinner, samt lurt samtlige utestedsvakter til å tro at han var en eldre mann skjønte han at dette var noe han ønsket å fortsette med.

– Jeg er jo egentlig en gammel mann fanget i en ung kropp, og så er det gøy å se hvor mye man «kommer unna med» i for eksempel kommentarfeltene når man er en eldre person, ler «Tønnesen».

Populær

Siden opprettelsen av Facebook-profilen har han etterhvert blitt en svært populær figur på plattformen, med over 234.000 følgere. Kommentarfelt-kongen forteller likevel at han aldri hadde sett for seg dette, og ikke har noen mål med profilen.

– Så lenge ting er gøy, og folk og jeg synes det er morsomt, kommer jeg til å fortsette. Har egentlig ingen ambisjoner, sier mannen i 20-årene.

De fleste skjønner etter litt undersøkelser at figuren er fiktiv, og «Tønnesen» forteller at mange blir skuffet når de skjønner at han ikke er den eldre mannen han utgir seg for.

Noen har også prøvd å avsløre navnet hans på appen «Jodel», men sålangt har det kun vært spekulasjoner. Hvis det mot formodning skulle skje en dag, har han klar beskjed om hva som vil skje.

– Da har jeg sagt at jeg er ferdig. Jeg har aldri hatt noen ambisjon om å være kjendis, så hvis noen avslører det så ødelegger de for hele flertallet, sier han.