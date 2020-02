Aylar (36) hylles etter å tapt i retten

Torsdag denne uken ble det kjent at Aylar Lie tapte erstatningskravet mot Petter Northug.

Lie krevde 100.000 kroner av Northug for å ha krenket privatlivets fred i boken «Min historie». Pengene var hun tydelig på at skulle gå til til den norske dyrerettighetsorganisasjonen Noah.

Selv om John Christian Elden og hans klient ikke vant frem i retten, har Lie likevel valgt å donere den samme summen fra egen lomme.

Penger tjent fra pokerspill

Til TV 2 forteller 36-åringen at pengene hun donerte kommer fra pokerspilling.

– Jeg har livnært meg på å spille poker i utlandet siden 2016. Jeg har ofte brukt penger tjent fra pokeren til å hjelpe hjemløse hunder i utlandet, i samarbeid med min veterinærvenninne Aja Nafstad, sier Lie, som i 2017 startet en non-profit organisasjon for å hjelpe firbeinte venner i land som Libanon, Hellas og Kypros sammen med Nafstad.

Hun forteller at Northug-søksmålet aldri hadde et økonomisk motiv.

– Jeg risikerte å måtte betale 300.000 kroner for å vinne 100.000. Motpart ble dømt til å betale egne saksomkostninger, så det ga meg spillerom til å donere bort erstatningsbeløpet en en organisasjon som jeg setter enormt stor pris på, sier Lie, og legger til at Noah fikk henne til å åpne øynene for dyrs rettigheter i 2011.

Hylles

Noah delte i går kveld nyheten om 36-åringen generøse donasjon. Facebook-innlegget har i skrivende stund mange tusen likerklikk og godt over hundre tilbakemeldinger i kommentarfeltet.

Siri Martinsen, veterinær og leder i organisasjonen Noah, forteller til TV 2 at donasjonen allerede er mottatt.

– Det er en stor gave som betyr veldig mye. Vi vet fra før at hun er engasjert i dyrs rettigheter og Lie har vært en av våre støttespillere gjennom mange år. Det er utrolig fint av henne, sier Martinsen.

Martinsen forteller at Lie lenge har vært viktig i kampen mot bruk av pels.

– Lie er et god eksempel for andre når hun åpent står frem med at hun støtter dyrs rettigheter og donerer til gode saker.

Ønsker bevissthet

Lie har flere ganger gått fremst i fakkeltoget mot pelsdyrnæringen, og kaller det en totalt unødvendig næring.

– Dyrene lider et helt liv i bur kun for å bli til en pyntegjenstand. Dyrs velferd må bedres på alle plan. Dersom vi alle blir mer bevisste på hva de kjøper eller spiser, kan vi sammen spare mange dyr for enorme lidelser.

Som Siri Martinsen og Noah hyller Lie, har hun selv kun gode ord å si tilbake om organisasjonen.