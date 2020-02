Slik svarer Kina på TV 2s avsløring

Vi ønsker å uttrykke vår oppriktige takknemlighet for gjestfriheten de har vist til de kinesiske utøverne, noe som er et speilbilde av vennskap og den edle olympiske ånd. Kina forbereder seg aktivt for å være vertskap for vinter-OL i Beijing i 2022, og håper å få 300 millioner mennesker til å delta i vintersport, noe som vil være utenkelig uten fast støtte fra vintersportmakter som Norge.

Det gir også enorme muligheter for å samarbeide om utøvertrening, arena for bygging og sportsutstyr, etc. Idrettssamarbeidet Kina-Norge gjennomføres på grunnlag av gjensidig nytte og like konsultasjoner. Den største finansieringen kommer fra kinesisk side.

Norges idrettsforbund uttalte seg på sin hjemmeside i går. Når det gjelder problemene knyttet til skihopp-programmet som er omtalt av media, kommer vi i kontakt med relevante parter og er ikke klar over detaljene så langt.

Vi håper at dette ikke vil forstyrre det gode momentumet i Kina-Norge sportssamarbeid.»