Nødetatene rykket fredag formiddag ut til en adresse i Skien, etter melding om at to personer var funnet i en bolig.

Sørøst politidistrikt fikk melding klokken 8.48, skriver politiet på Twitter.

TV 2 får opplyst at det var to unge menn som ble funnet. Sørøst politidistrikt mistenker at de døde av en overdose.

– Det er grunn til å tro at det skyldes overdose, men vi etterforsker uansett bredt. Pårørende er ikke varslet, melder politiet.

Saken oppdateres.