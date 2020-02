– Jeg synes det er veldig merkelig at jentene ikke skal bli hørt i en slik type sak, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Han synes saken er unødvendig og tullete.

– 1. april kom tidlig til Lillesand i år, sier han.

Fotballgruppa og håndballgruppa i Lillesand idrettslag fremmet forslag til årsmøtet i klubben denne uken, om å skifte ut den hvite shortsen med en mørk shorts.

Årsaken er at jenter i klubben opplever at den hvite shortsen fremstår som gjennomsiktig når den blir fuktig eller våt.

Forslaget ble nedstemt på årsmøtet, og spillerne beholder dermed klubbens gamle farger.

Ser ikke problemet

Mathisen mener at tross stolte tradisjoner og lang historie, skal ikke det påvirke hvilken farge det er på shortsen.

UNØDVENDIG: TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, mener hele saken er unødvendig. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– Det skal ikke være ubehagelig å drive med idrett fordi man tenker på shortsen.

Et av argumentene for å beholde de hvite shortsene var at det kunne bli dyrt for familier å kjøpe nye.

– Det er et syltynt argument. Jeg sjekket opp prisene på mørke shortser, og det koster like mye å ha mørke, som hvite, sier Mathisen.

Forslaget om mørke shortser ble nedstemt med 18 mot 13 stemmer. Mathiesen håper de som stemte for hvite shortser vil ta til fornuften.

– Jeg regner med de har våknet opp med en uggen følelse i dag.

Han håper jentene blir hørt likevel.

– Hadde jeg vært disse jentene, hadde jeg brukt mørke shortser, uavhengig av hva klubben sier.