Fredag morgen ble en villa lagt ut for salg på Paradis i Bergen, med en prisantydning på 35 millioner kroner.

«Stor og fasjonabel villa i eksklusivt område på Paradis. Unik standard», heter det i annonsen.

Selgerne er Frederik Mohn og Ekaterina Mohn.

– Dette er en meget påkostet eiendom, som er totalt rehabilitert. Den holder en standard som ikke er helt vanlig, hvert fall ikke i Bergen, sier megler Hugo Førde i DNB Eiendom til TV 2.

Milliardær

Frederik Mohn er sønn av Trond Mohn, som i 2018 stod oppført med en inntekt på hele 443,3 millioner kroner i skattelistene.

Arvingen Frederik Mohn har også gjort det godt, og stod i 2018 oppført med en formue på 6,5 milliarder kroner.

Tirsdag ble det i en børsmelding kjent at Mohn hadde kjøpt seg kraftig opp i ferjeselskapet Fjord1, hvor han nylig trakk seg fra styret.

Gjennom investeringsselskapet Perestroika kjøpte Mohn åtte millioner aksjer til en kurs på 45 kroner, som tilsvarer 18,46 prosent av selskapet.

Panoramautsikt

Boligen på Paradis er på 690 kvadratmeter, med syv soverom. Eiendommen har blant annet egen garasje med inngang rett til huset og en tennisbane.

– Tennisbanen er lagt under et dekke, og har for tiden vært brukt som lekeplass. Men banen er inntakt under dekket, sier Førde.

Innredningen trekkes frem som noe det er brukt mye tid på. Ifølge annonsen er det «brukt mye tid på innredning og utvelgelse av kvalitetsmaterialer gjennom hele boligen».

– Eiendommen passer primært til en ung familie med barn. Samtidig er det et stort hovedplan i en etasje, så du kan bo der til du blir eldre også, sier Førde.

– Eneboligen ligger på Paradis, som er et eksklusivt område i Bergen. Eiendommen ligger strålende til med panoramautsikt og gode solforhold. Det er også kort vei til buss og bybane.

Frederik Mohn har ikke besvart TV 2s henvendelser.