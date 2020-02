Legevakta ba Lena (35) om å ta en Ibux – bare dager senere måtte hun hasteopereres

Hun fikk beskjed om at hun hadde to alvorlige prolapser i ryggen, og at hun måtte hasteopereres for å unngå varige nerveskader.

– Jeg var ikke overrasket – jeg visste jo at noe var alvorlig galt. Jeg har hatt prolaps i ryggen tidligere, og det var vondt, men ikke så vondt som dette. Heldigvis tok sykehuset i Kristiansand meg på alvor, forteller 35-åringen.

SØRLANDET SYKEHUS: Lena måtte hasteopereres på Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: NTB Scanpix

Etter fire dager ble hun skrevet ut av sykehuset, og hun sliter fortsatt med litt smerte i ryggen.

– Det gjør fortsatt litt vondt, men ikke langt på nær så vondt som for noen uker siden. Jeg skulle ønske at legevakten i Vennesla tok meg på alvor den første gangen jeg tok kontakt, og at de undersøkte meg grundig i stedet for å sende meg hjem med smertestillende piller, sier hun.

Legger seg flate

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Kristiansand legevakt uten hell.

Fagsjef Robert Burman ved legevakten i Vennesla sier til TV 2 at de beklager det som skjedde.

– Jeg ringte selv Lena i går og beklaget og ba henne sende inn en formell klage slik at vi kan se nærmere på det som har skjedd. Vi skal gå gjennom våre rutiner, og jeg har pratet med de involverte sykepleierne og legene, sier han.

Lena er glad for beklagelsen, og sier at hun håper at hennes historie kan hjelpe andre.

– Det viktigste for meg er at dette ikke skjer igjen, og at pasientene blir tatt på alvor. Jeg kunne ha blitt spart for mange dager med enorme smerter hvis jeg hadde blitt grundig undersøkt, avslutter hun.