I januar ble det kjent at at Billie Eilish (18) går i fotsporene til artister som Paul McCartney, Adele, Tina Turner og Madonna som alle har sunget tittellåten til tidligere James Bond-filmer. Norske A-ha sang tittellåten til Bond-filmen The Living Daylights som kom ut i 1987.

18-åringen blir tidenes yngste til å synge en Bond-tittellåt når filmen «No Time to Die» kommer ut i april.

Torsdag ble den fire minutter lange balladen «No Time To Die» sluppet på Youtube, melder nyhetsbyrået Reuters.

Seks timer senere hadde den 2,2 millioner visninger, melder AFP.

Fikk sjokk

Etter planen skal sangen urfremføres under Brit Awards i London 18. februar, i forkant av stjernens USA-turné.

– James Bond er den kuleste filmserien som finnes. Jeg er fortsatt i sjokk, sa Eilish da det ble klart at hun hadde fått oppdraget.

Broren FINNEAS, som har vært med å skrive og produsere sangen, sa at søskenparet alltid har drømt om å lage musikk til en Bond-film.

– Å skrive tittellåten til en Bond-film er noe vi har drømt om hele livet. Vi føler oss så heldig som får spille en liten rolle i en så legendarisk serie, lenge leve 007, sier han.