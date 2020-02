I juni 2008 brøt det ut en dramatisk brann ved Universal Studios i Los Angeles, en brann New York Times har omtalt som «Den største katastrofen gjennom musikkindustriens historie», og som en katastrofe knapt noen visste omfanget av.

Da New York Times først omtalte konsekvensene av ulykken, rapporterte de at en rekke video- og tv-bilder var brent opp, og siterte plateselskapets forsikringer om at ingen originalverk som det kun eksisterte én kopi av, var ødelagt.

Da det ble oppdaget at bygget, som var tilknyttet Universals filmselskap, også ble brukt til å oppbevare en rekke originalinnspillinger av noen av verdens mest innflytelsesrike og berømte musikere, benektet plateselskapet at noe hadde tatt skade.

– Vi led ingen tap, uttalte en talsperson fra selskapet til Billboard.

Nå, 12 år etter, melder Rolling Stone at Universal Music Group har måtte erkjenne at forskjellige typer innspillinger fra 19 artister, deriblant Elton John, Sheryl Crow, Soundgarden, Beck og R.E.M er enten skadet eller borte for godt.

Avisen har fått tilgang på rettsdokumenter fra et pågående massesøksmål fra artister som ønsker kompensasjon etter brannen. Blant andre artister som deltar i søksmålet er Slayer, Sonic Youth og Bryan Adams.

– Universal hevder at 17.000 artister ble rammet av brannen da de gikk til søksmål for erstating. Nå når de står foran et søksmål fra artistene, hevder de at kun 19 artister er berørt. Avviket er uforklarlig, sier en av artistenes advokater, Howard King, i en uttalelse.

Artistenes advokater siterer et av plateselskapets dokumenter som nevner at 17.000 forskjellige artister skal være rammet av brannen. Plateselskapet hevder derimot at listen kun identifiserer artister som potensielt kan være rammet, blant annet materiale som ikke er originale opptak.

Ifølge Rolling Stone blir det ikke nevnt hvilke spesifikke plater som er ødelagt, men nevner at «visse originale masteropptak» tilhørende Beck, Btyan Adams, Elton John, Y&Y og Nirvana ble påvirket av brannen.

Ifølge Rolling Stone eksisterer det kopier og sikkerhetskopier for mange av dem, men Universal skriver at de fortsatt undersøker i hvilket omfang Elton John er blitt rammet.