Fagforeningen The Culinary Workers Union i Nevada anklager presidentkandidat og senator Bernie Sanders' tilhengere for å stå bak en svertekampanje mot dem, og at de utsettes for massiv og grov hets, skriver Reuters

Ifølge fagforeningen skal dette ha skjedd ved bruk av Twitter-meldinger, tekstmeldinger og talebeskjeder. Hetsen skal ha begynt kort tid etter at de gikk ut og kritiserte hans forslag til helsevesenpolitikk om han blir president.

– Hets er uakseptabelt i alle former, og vi oppfordrer støttespillere av alle leirer i valgkampen om å ikke mobbe eller bedrive personangrep, uttaler Sanders.

Nå oppfordrer Sanders tilhengerne sine om å oppføre seg høflig, og distanserer seg fra dem som har sendt meldingene.

– Hver og en som bedriver personangrep i mitt navn er ikke en del av vår bevegelse. Vi ønsker dem ikke. Og for å være helt ærlig, så er jeg ikke sikker på at de faktisk er en del av vår bevegelse, sier Sanders i et intervju med TV-kanalen PBS torsdag.

Ifølge Reuters har senatorens tilhengere ofte blitt kritisert av hans motstandere for deres oppførsel, deriblant med påstander om hets mot hans kandidatkonkurrent Elizabeth Warren, og da han stilte mot Hillary Clinton i 2016.