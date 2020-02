Tidligere denne uken fortalte fotballegenden Pelés sønn, Edinho, at hans far slet med både sin fysiske og mentale helse.

– Han er ganske skjør, uttalte han i et intervju med Globo Esporte.

Pelé, som regnes som en av tidenes beste fotballspillere, sliter med hoften. Dette har ført til at han ikke kan gå normalt.

– Flau

Først trengte han rullestol for å komme seg rundt, mens han nå bruker gåstol. Som følge av dette mener sønnen at Pelé har gått gjennom depresjon.

– Tenk deg, han er kongen, har alltid vært en så fremstående person, og nå kan han ikke gå normalt. Han er flau, vil ikke gå ut, bli sett på gaten eller gjøre noe som involverer å gå ut av huset, fortalte Pelés sønn.

Det avviser faren.

– Jeg har det bra. Jeg fortsetter å akseptere mine fysiske begrensinger på beste vis, men jeg akter å holde det gående. Jeg har gode og dårlige dager. Det er normalt for folk i min alder. Jeg er ikke redd, jeg er målrettet og selvsikker i det jeg gjør, sier fotballegenden, som blir 80 i oktober, ifølge The Guardian.

Lager dokumentar

Ifølge avisen er den tidligere fotballspilleren i gang med en av sine travleste perioder på flere år, og han har gjort både sponsoroppdrag og foto-seanser den siste tiden, i tillegg til at han samarbeider med en britisk filmskaper om en dokumentar om hans tid på banen.

– Jeg viker ikke fra forpliktelsene i min alltid travle hverdag, uttaler Pelé.

På klubbnivå, for Santos og New York Cosmos, skal han ha scoret mer enn tusen mål. For det brasilianske landslaget scoret Pelé 77 mål på 92 kamper, og vant VM tre ganger.