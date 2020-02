Argumentene til dem som ønsket å beholde klubbens tradisjonelle farger hvitt og blått, var at «slik har det alltid vært», skriver Lillesands-Posten.

Bakgrunnen for saken er at jenter som spiller fotball og håndball i klubben, opplever at den hvite shortsen fremstår som gjennomsiktig når den blir fuktig eller våt.

Jenter som Lillesands-posten har snakket med, forteller at det ikke en gang hjelper å ha en ekstra shorts under den hvite shortsen. Problemet blir ekstra stort under menstruasjon.

Ønsket mørk shorts

Fotballgruppa og håndballgruppa fremmet forslag om å skifte ut den hvite shortsen med en mørk shorts. Men årsmøtet vendte tommelen ned. Dermed beholder spillerne klubbens gamle farger og hvit shorts.

Under den siste avstemningen sto det mellom to ulike versjoner av den blå og hvite drakten, med hvit eller blå shorts. Alternativet med blå shorts fikk 13 stemmer, mens alternativet med hvit shorts fikk 18 stemmer. Hele 18 stemte blankt, skriver Lillesands-posten.

ALTERNATIVENE: Årsmøtet tok stilling til tre ulike drakter. Foto: Lillesand IL

Blått og hvitt har alltid vært klubbens farger, ble det påpekt fra salen. Andre trakk fram at det vil bli dyrt for familier å kjøpe nye shortser.

Gir seg ikke

Fotballgruppas leder Roy Tømte sier til TV 2 at han synes det er dårlig gjort at jentene ikke ble lyttet til.

– Eldre menn bør ikke bestemme en sånn type ting. De bør lytte til den yngre garde, og jentene i dette tilfellet, sier Tømte.

Det er spesielt tenåringsjenter som har uttrykt misnøye med de hvite shortsene. Problemet er så stort at enkelte stiller med shorts i andre farger på kamp, sier Tømte.

Han varsler at de ikke kommer til å slå seg til ro med onsdagens vedtak og at det blir omkamp om klubbfargene.

– Prosessen er akkurat startet, men det vi ser av mediainteresse rundt denne saken gir oss tro på at vi kan få tatt opp dette på nytt, sier han.

Tidligere styremedlem Hassan Jacobsen reagerer også på vedtaktet.

– Om én jente føler seg ukomfortabel med hvit shorts, så er det en jente for mye. Jeg reagerer på at årsmøtet ikke tar hensyn til det, sier Jacobsen til Lillesands-Posten.

Vil finne løsning

Lillesand ILs leder Tor Berthelsen sier de tar jentenes bekymringer seriøst og vil gå i dialog med leverandøren for å se om de kan skaffe shortser av en annen kvalitet.

– Vi har alltid hatt hvite shortser og har ikke hatt dette problemet før, sier Berthelsen til TV 2.

– Det som er viktigst, er at jentene har noe å gå i som de er komfortable med, sier han.