Det ble klart under Rosenborgs årsmøte torsdag kveld, hvor 596 stemmeberettigede medlemmer møtte opp.

Koteng vant kampen mot Ståle Gjersvold, som var ønsket av valgkomiteen.

Koteng fikk 331 stemmer mot Gjersvolds 244. 17 stemte blankt. Totalt avga 592 medlemmer sine stemmer.

– Hva skal du gjøre for å overbevise om at dette var rett valg?

– Det er å jobbe og være enda flinkere. Det er klart at jeg har fått en del erfaring. Det er mange flinke folk, også kommer det inn noen nye i styret som også er spennende, sier Koteng til TV 2.

Støttet av Eggen

Koteng fikk støtte fra blant andre Nils Arne Eggen (78).

– Kontinuitet har vært avgjørende for RBKs suksess. I den kontinuiteten ligger kunnskap, sa Eggen fra talerstolen.

– Man må lære seg til hva det vil si å være «Rosenborger.» Ivar har utviklet seg. Slik situasjonen er nå, trenger vi den kontinuiteten. Vi skal ta igjen toppen med en gang, slo trenerlegenden fast.

Koteng er glad for støtten fra Rosenborg-ikonet.

– Det er en bauta og en av verdens beste trenere. Å få en sånn hyggelig attest fra ham, betyr mye for meg, sier styrelederen.

Nils Arne Eggen ga sin støtte til Ivar Koteng. Her med daglig leder Tove Moe Dyrhaug. Foto: Ole Martin Wold

Kvinnelag vedtatt

Tidligere på kvelden ble det bestemt at toppserieklubben Trondheims-Ørn bytter navn.

Rosenborg-styret hadde allerede sagt ja, men begge klubber måtte vedta dette under sine årsmøter. Det eneste som gjenstod var et endelig Rosenborg-ja torsdag kveld.

Et overveldende flertall stemte for. Dermed er Rosenborg Ballklubb Kvinner et faktum.

– Vi og Ørn tenkte at vi kunne være forlovet før vi giftet oss, men det er ingen plan om fusjon. Det vil forbli to juridiske enheter, det eneste som er til felles er navnet, forklarte Ivar Koteng fra talerstolen.

Etter årsmøtet beskriver Koteng vedtaket som «det mest vesentlige som skjedde her.»

– Det var veldig gledelig å få et så stort flertall. Det er det som endrer Rosenborg i en retning som er gunstig. Jeg tror Gjersvold ville vært en god styreleder der òg, sier 60-åringen.

I fjor kjøpte han stadionnavnet til toppserieklubben, som nå går under navnet Koteng Arena.