Onsdag og torsdag denne uken fikk Flatåsen inn uvanlig høyt antall barn og ansatte som var blitt syke på samme tid.

– Jeg har jobbet som rektor i 23 år og aldri opplevd lignende. Situasjonen nå er helt uvanlig. I dag og i går ble veldig mange barn og ansatte syke på samme tid, sier Hilde Klungsøyr, rektor ved Flatåsen skole til TV 2.

Rektoren anslår at rundt 100 barn, pluss 15 ansatte har blitt syke med de samme influensasymptomene.

Ifølge rektoren er det særlig to trinn som har blitt rammet. På 6.trinn er det normalt rundt 80 elever, her er 36 av barna syke. Det samme antall syke gjelder også for 8.trinn.

– Jeg har aldri opplevd at det har vært så mange syke på et trinn av gangen. I tillegg er det rundt 15 ansatte som er syke, forteller rektoren.

I en pressemelding skriver Trondheim kommune at kommunens smittevernoverlege, Eli Sagvik, mistenker at det er influensa.



Mor: – Det er helt sykt

En mor som TV 2 har vært i kontakt med har to barn på skolen. De er begge blitt syke.

– Det er helt sykt, to av to barn på skolen har blitt syke. Vi som foreldre blir jo bekymra når det er så mange som er blitt syke samtidig, sier mor til et barn på Flatåsen til TV 2.

Ifølge mammaen er barna redde for korona-viruset.

– Ungene er veldig opptatt av dette med viruset. Det har allerede gått flere rykter på sosiale medier om at det er korona-viruset, og det synes de er skummelt og frykter hva som kan skje, sier moren til TV 2.

Avlyst arrangement

Skolen skulle egentlig ha en kulturuke med flere forestillinger. Kulturuken har nå blitt avlyst på grunn av det høye sykefraværet. Rektoren poengterer overfor TV 2 at ingen er alvorlig syke, og de har tatt kontakt med smitteoverlege.

– Vi skulle egentlig ha forestillinger i kveld, men det går ikke når så mange er syke. Etter råd fra smitteoverlege har vi også fått beskjed om at det ikke er lurt at så mange personer samles på et sted. Det har ikke kommet noen meldinger om at noen er alvorlige syke, og det er viktigst, sier Klungsøyr.