Hele Norges Jon Almaas (52) har tatt seerne med storm i programmet «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis».

TV-veteranen legger ikke skjul på at han er over gjennomsnittet glad i aktivitet.

– Jeg liker å slite. Jeg synes det er gøy å bruke kroppen. Så jeg liker når jeg svetter og føler at jeg er helt nedpå felgen. Det syns jeg er digg, rett og slett, forteller han til God kveld Norge.

Gråtende Almaas

I det kommende programmet får man også se en litt mer ukjent side av den tidligere Nytt på nytt-programlederen. Almaas har nemlig også lett for å gråte, noe han fortalte da han gjestet Skavlan tidligere i år.

– Vi kommer fra en familie med lettrørte folk som har vanskeligheter med å holde taler i konfirmasjoner og sånt, fordi det blir klump i halsen. Og når jeg ser på sport, da har jeg lett for å gråte, sa Almaas i programmet.

Da han savnet hjemmet, kona og barna – kombinert med hard påkjenning – kom tårene trillende.

– Det var bare summen av alt. Jeg lengtet hjem, jeg var sliten og jeg var kald. Også hadde jeg et øyeblikk hvor jeg trodde jeg var for meg selv, og da slapp jeg ned garden og lot følelsene komme. Da viste det seg at jeg ikke var alene, for det var et kamera der, forteller han, før han skyter inn:

– Og så tok jeg garden opp igjen. Så er jeg klar for ny fight.

Ny type utfordring

«71 grader nord» er en nullutslipps-tur, noe som vil si at man ikke kan gjøre fra seg i naturen uten å plukke det opp. Og det at det ikke fantes toaletter i naturen viste seg å være mer krevende enn antatt.

– Det var ikke noen do. Så du måtte jo finne deg et egnet sted og gjøre fra deg og det var jo særlig ubehagelig starten. Du så folk gikk rundt med do-ruller og lette etter et egnet sted, forteller Almaas.

– Du må jo plukke opp etter deg også. Og ta med sånn hundepose som du blir gående med til du finner et sted hvor du kan kaste den. Så dette var en utfordring, fortsetter han.

– Hvordan gikk det da?

– Klarer du å holde inntaket omtrent som forbruket så går du nesten i null, da finnes det dager hvor du faktisk ikke må på do, avslutter Almaas og ler.