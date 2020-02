80 prosent av verdens befolkning kan bli smittet – slik skal skrekkscenarioet unngås

Tallene kommer fra professor Gabriel Leung, Hongkongs fremste epidemiolog, i et intervju med The Guardian.

Bakgrunnen for tallene er at eksperter anslår at hver person som blir smittet vil kunne overføre viruset videre til omtrent 2,5 personer, hvilket gir noe som kalles for en angrepsrate på 60 til 80 prosent.

Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, blir ikke overrasket når han konfronteres med tallene.

– Når det kommer nye virus og hvis det treffer hele befolkningen, er det klart at vi kan komme opp i et slikt tall, sier Guldvog.

Han sier det er vanskelig å anslå hvor stor andel av befolkningen som vil bli smittet, men at ingen av oss i utgangspunktet har immunitet mot denne sykdommen.

– Vi jobber nå for å hindre at viruset blir så utbredt i verden, så det er foreløpig veldig usikkert hvor stor andel av befolkningen som kan bli smittet, sier Guldvog.

Slik unngår vi skrekkscenarioet

Siden utbruddet av det nye koronaviruset, som har fått navnet Covid-19, har over 60.000 blitt smittet og 1370 har dødd. Minst 570 tilfeller er blitt bekreftet i totalt 25 land og territorier utenfor fastlands-Kina.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO), kaller viruset for verdens folkefiende nummer én, og sier samtidig at den første vaksinen kan være hele 18 måneder unna.

Guldvog mener nøkkelen for å hindre at rundt to tredjedeler av befolkningen blir smittet – slik Leung anslår kan skje hvis viruset får fritt spillerom – ligger i hvor godt vi lykkes med å hindre spredning fra Kina, Sørøst-Asia og Afrika.

– Hvis vi lykkes med å hindre at viruset sprer seg videre, kan det være at vi ikke får dette viruset til våre områder i så store mengder at det spres. Hvis vi ikke lykkes med å hindre at viruset sprer seg, kan vi få en slik situasjon der svært mange blir smittet, sier han.

Guldvog påpeker at til tross for at over 1300 når har dødd av koronaviruset, så er dødsraten svært lav.

– Hvis man sammenligner dødsfallene i Kina og oversetter det til norsk kontekst, så snakker vi om 5-6 dødsfall. Så det sier noe om størrelsen på problemet i dag, sier han.

– Men gitt at vi ikke klarer å holde dette bare til Kina og dette sprer seg til en verdensomspennende epidemi, så kan det få større konsekvenser. Det er i vår interesse at vi hjelper de rammede landene så det ikke spres til alle kontinenter.

– Virus respekterer ikke grenser

Finland og Sverige har ett tilfelle bekreftet hver, mens land som USA og Storbritannia har henholdsvis 14 og ni tilfeller. I Norge og andre vestlige land jobbes det nå på spreng for å begrense spredningen i størst mulig grad.