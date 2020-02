Bø-brødrenes duell: – Det ser ikke ut som om han har planer om å gjøre det

Norge fikk akkurat den starten de ønsket på VM i Anterselva. Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff, Tarjei Bø og ankermannen Johannes Thingnes Bø innfridde forventningene og kapret gullet på mixed stafett. Vertsnasjonen Italia måtte ta til takke med sølvet, mens Tsjekkia kapret bronsen.

Se hvordan Thingnes Bø avgjorde stafetten. Video med tillatelse fra NRK.

Gullet var for øvrig Johannes Thingnes Bøs niende totalt så langt i karrieren (åtte VM gull, ett OL-gull). Storebror Tarjei Bø sikret seg med gullet på mixed stafett sin ellevte gullmedalje totalt (ti VM-gull, ett OL-gull).

Thingnes Bø har som kjent hatt en fantomsesong og tok fire OL-gull under VM i Östersund i fjor. 26-åringen er gullfavoritt på samtlige distanser også i årets VM, men overfor TV 2 spår Thingnes Bø nå at han neppe tror han vil overgå storebror Tarjei i «familieduellen» om flest gullmedaljer sammenlagt allerede nå.

– Nei, da må han ut av stafettlagene, ikke minst på herrestafetten. Og det ser det ikke ut som han har planer om å gjøre, sier Thingnes Bø, mens Tarjei nikker og viser tydelig at det kommer aldri til å skje.

Under VM i Anterselva holder Thingnes Bø fremdeles franskmannen Martin Fourcade som sin største konkurrent i jakten på det edleste metallet. Det til tross for at Fourcades landsmann Quentin Fillon Mailett gikk ankeretappen for Frankrike på mixed stafetten.

– Fourcade er en større konkurrent fordi han er mest stabil på skytingen. Han bommer nesten aldri. Fourcade vil være der oppe hele tiden, slår han fast.

Rivalene skjøt seg bort

Frankrike var sammen med Norge den største favoritten på torsdagens åpningskonkurranse i Anterselva-VM.

Men Julia Simon ødela alle gullsjansene da hun måtte ut i strafferunde allerede på første etappe.

– Jeg var sikker på at Frankrike ville være med helt der oppe, men vi slapp å krige mot dem, fastslår Thingnes Bø, og fortsetter:

– Men damene deres ble «rævkjørt» av damene våre på laget. Om de ikke hadde gjort det, så hadde det nok blitt en duell mellom Tarjei og Fourcade og meg og Maillet, og det hadde blitt en tett og jevn duell, mener Thingnes Bø.

– Når skjønte du at du ville sikre Norge gullet?