Da spisskometen signerte for Borussia Dortmund sent i desember, begynte ryktene å florere i mediene.

De gikk ut på at Manchester United angivelig ikke ville gå med på en utkjøpsklausul i Haalands kontrakt.

I tillegg ble det hevdet at de røde djevlene ikke ønsket å etterkomme et krav fra agent Mino Raiola. Kravet skal ha vært en andel av en fremtidig kjøpesum, som ville gitt ham drivkraft til å selge Haaland videre fra United på et senere tidspunkt.

Dagen etter slo Raiola hardt tilbake.

– Et forsøk på å redde seg selv, sa han blant annet.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen var også skeptisk til ryktene. Nå snakker Haaland for første gang om påstandene.

– Det får dem som skriver ta. Det får de forklare til meg en gang om de treffer på meg. Det har ikke vært fokuset mitt i det hele tatt. Det er egentlig bare litt komisk. Alle de nærmeste vet at jeg ikke er sånn, sier 19-åringen i et intervju med Viasat.

SUPERAGENT: Mino Raiola, med navn som Paul Pogba, Marco Verratti og Zlatan Ibrahimovic på klientlisten. Foto: Valery Hache

Raiola bidro sterkt i Haalands klubbjakt, sammen med blant andre pappa Alfie Haaland. Raiola er trolig fotballverdenens mest omtalte agent, og har blant annet fått mye kritikk for sine forsøk i å få ordnet en overgang for Manchester United-stjernen Paul Pogba.

Haaland har imidlertid bare lovord å komme med.

– Han får mye pepper, men det er sikkert fordi folk ikke liker ham siden han gjør en så god jobb for dem han jobber for. Han har hjulpet mye, og er en god mann å ha rundt seg, slår jærbuen fast overfor Viasat.

Snart venter spisskometens hittil største test som Borussia Dortmund-spiller. Tirsdag møter han Kylian Mbappé, Neymar og resten av PSG-laget i åttedelsfinalen i Champions League. Før det skal han i aksjon mot Eintracht Frankfurt i Bundesliga.