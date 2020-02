– Jeg valgte å dele dette bildet fordi jeg ønsket å bidra til en mer nyansert oppfatning av mammakroppen, forteller tidligere MissWorld-deltaker Alexandra Backström (31).

Sosiale medier har blitt en plattform hvor mange kjente og ukjente personer velger å poste bilder av sine tilsynelatende perfekte liv.

Nå er det mange som har sett seg lei på alt presset om å være perfekt. Dette inkluderer Backström (31) som tidligere denne uken delte et uredigert bilde av magen etter fødsel.

– Jeg fant ingen på Instagram som jeg kunne relatere meg til, og som var litt ærlig på at kropp og sinn får kjørt seg både under graviditet, fødsel og den første tiden etter - og da bestemte jeg meg for å kanskje kunne være den noen kan relatere seg til for andre, skriver Backström til God kveld Norge.

Klarte ikke se seg selv i speilet

Hun forteller videre at hun mener vi har en lang vei å gå når det kommer til å ikke fremstå som "perfekte" på sosiale medier.

– Det er helt fascinerende at vi, til og med etter en kjempejobb etter ni måneder graviditet og fødsel, ikke bare kan klappe oss selv på skuldra og si «bra jobba ». Aldri har jeg kjent på et større press om å være perfekt enn etter jeg ble mamma!

Alexandra Backström forteller at tilbakemeldingene hun har fått fra andre kvinner har vært overveldende, og at støtten fra kjæresten Martin Danielle (31), har vært viktig.

– Det slet mye på selvtilliten i starten. Jeg gikk på vekten hver dag, og klarte nesten ikke se meg i speilet. Men nå, etter at jeg delte bildet, føler jeg meg faktisk mye mer selvsikker. Jeg har fått så mye ros og kjærlighet, og meldinger fra andre kvinner som har det som meg. Og det hjelper også selvsagt å ha en kjæreste som synes at jeg aldri har vært vakrere, skriver hun.

Oslo 20160115. Martin Bjercke og Alexandra Backstrøm ankommer Vixen Blog Awards 2015 på Hotel Continental i Oslo fredag kveld. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Lett å sammenligne seg selv med andre

Alexandra Backström tror at det er mange som kan kjenne seg igjen i bildet, og at det har vært viktig for henne å legge det ut.

– Jeg tror nok at oppmerksomheten rundt bildet kommer av at det er veldig mange som har det sånn, men presset på å fremstå som en supermamma uten ekstra kilo og strekkmerker er såpass stort at det er få som tør å stå frem med det.

Hun forteller videre at hun har lett for å sammenligne seg selv med andre "perfekte" kropper på Instagram etter fødsel.

– Ja det gjør jeg. Men det er viktig å huske på at ingen svangerskap, kropper eller babyer er like, og at det som avviker fra det man ser på Instagram også er riktig. Jeg prøver å slutte å måle meg opp mot andre kvinner, for det er jo ingen vits sånn egentlig, avslutter Backström.