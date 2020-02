I slutten av mai i fjor ble hun stemt frem som norsk idretts øverste leder. Nå går Berit Kjøll mot de i grasrota som mener det er uhørt å bruke norske tippemidler på å utvikle kinesiske OL-håp.

– Spillemidlene som vi får - altså overskuddet fra Norsk Tipping som er vår andel – skal gå til idrettslige formål. Og her har myndighetene definert at det er idrettslige formål.

– Men er du enig i at det er det i dette tilfellet?

– Ja, det er jeg.

Uenig med det forrige styret

Kjøll er rask til å legge til at hun kan forstå at det forrige idrettsstyret behandlet saken om at tippemidler blir brukt til å administrere Kina-prosjektet. Styret konkluderte da med å sette hardt mot hardt og betalte tilbake 675.000 kroner av de 3,875 millioner kronene som Kulturdepartementet til da hadde innvilget. Flere av disse styremedlemmene sitter fortsatt i idrettsstyret.

– Når det så ble diskutert med kulturdepartementet, så landet man på den modellen man har gjort. Det forholder vi oss lojalt til, sier Kjøll

– Har du styret med deg på dette?

– Ja, det har jeg absolutt.

– Så det er ingen som er uenige der?

– Nei, vi har diskutert dette i styret og er opptatt av å levere på den avtalen som er inngått og det gjør vi.

Etter det TV 2 vet stemmer ikke dette.

Kjenner ikke til NIF-dokument

Senest i oktober fjor høst, fem måneder etter at Kjøll ble utnevnt til president, sendte idrettsforbundet et høringsnotat til Kulturdepartementet der de nok en gang ber om at Kina-prosjektet ikke finansieres med tippemidler.

Når TV 2 konfronterer idrettspresidenten med dette svarer hun følgende:

– Det kjenner jeg ikke til. Det må ha vært det forrige idrettsstyret. Men jeg tenker at dette er veldig uproblematisk.