Laget er finansiert av det arabiske regimet, som har fått mye kritikk for brudd på menneskerettighetene.

Blummenfelt kommer fortsatt til å representere Norge under offisielle verdenscupløp og mesterskap - som OL og VM - men vil i øvrige konkurranser bli sponset av Bahrain. Avtalen skal være verdt over én millon kroner.

Også i fjor ønsket Bahrain Endurance 13, som har flere av idretts største stjerner i stallen, å få bergenseren med på laget. Da var Norges Triathlonforbund tydelige på at Blummenfelt ikke fikk lov, og truet med å ta fra ham landslagsplassen om han trosset forbundsstyret.

– Må få større frihet

Nå har de gitt ham lov.

– Styret har besluttet at Kristian må få større frihet når han ikke representerer landslaget. Vi skal ikke styre hva han gjør som privatperson. Avtalen er ikke gjeldende når han representerer landslaget, enten det er på treningssamling eller i konkurranse, sier Mjøs Andersen.

Blummenfelt vil altså ikke kunne promotere den arabiske oljestaten i den offisielle verdenscupen og mesterskap, som OL og VM. Der vil han være landslagsutøver på lik linje med de andre nordmennene.

– Den offisielle konkurransesesongen varer fra mars til slutten av august, så pleier Kristian vanligvis å delta i noen konkurranser utenom det. Det er i disse konkurransene, for eksempel Ironman, at Kristian konkurrerer som privatperson, forklarer triatlonpresidenten.

Konflikter

Forholdet mellom utøver og forbund ble konfliktfylt etter avslaget.

I et intervju med BA mente OL-håpet at hans eget forbund hadde opptrådt arrogante og nedlatende.

– Hvorfor har dere snudd i denne saken?

– Forrige gang fikk vi et tilbud i fanget var vi usikre på premissene. Vi fryktet at det kom til å bli en drakamp mellom landslaget og privatlaget, og det var snakk om at Bahrain skulle promoteres også når Kristian representerer landslaget. Det var uaktuelt, sier Mjøs Andersen, og fortsetter:

– Denne sesongen har en franskmann hatt en lignende avtale som Kristian har signert på nå, og vi har sett at det ikke har påvirket noe som helst. Vi har kommet til enighet med Kristian om at han ikke skal promotere Bahrain som landslagsutøver, at landslagstreneren fortsatt har det sportslige ansvaret og at OL i Tokyo er hovedmålet.

Bryter menneskerettigheter

Kristian Blummenfelt er for tiden på treningsleir i Thailand. Han har ikke besvart TV 2s henvendelser, men sier følgende i en pressemelding:

– Jeg er fornøyd med hvordan avtalen har blitt nå, med at jeg både kan være på landslaget og ta del i satsingen mot OL, og samtidig være del av Bahrain Endurance 13 med de godene som det gir.

Avtalen med et lag som er så tett knyttet til regimet i Bahrain, et land som kritiseres for brudd på menneskerettighetene, er kontroversiell.

– En norsk idrettsutøver som velger å gi sitt talent til et land som Bahrain skal være klar over at vedkommende vil bli brukt politisk for å renvaske et frynsete image når det gjelder respekt for menneskerettigheter, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs til VG.