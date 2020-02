Det er nå fire og et halvt år siden 160 fagfolk varslet regjeringen om brudd på menneskerettene og alt for lite samvær i barnevernsaker. I etterkant er Norge dømt fem ganger i Menneskerettsdomstolen (EMD) for lignende forhold.

– Ble ikke tatt på alvor

I front for oppropet fra psykologene, advokatene legene, barnevernpedagogene og lærerne sto menneskerettsjurist, Gro Hillestad Thune og psykolog Einar Salvesen.

TV 2 fulgte dem da de onsdag møtte statsminister, Erna Solberg. De er fortvilet over at varslene de har kommet med de siste årene ikke blir tatt på alvor. Og viser til at Norge nå dømmes i Strasbourg for forhold de slo alarm om.

– Har informert de som har makt

– Vi har skrevet artikler, holdt foredrag og informert de som har makt om disse problemstillingene, sier psykolog Einar Salvesen.

Gro Hillestad Thune hos statsminister Erna Solberg. Foto: Olav Wold

– Det skjer ikke noe. Myndighetene er redde for å ta tak i problemet. Det er et enormt forsvar for det norske barnevern, en forsvarsmur, som det nesten er umulig å komme gjennom. Resultatet blir at vi dømmes i Strasbourg, sier menneskerettsjurist, Gro Hillestad Thune.

Hun har selv vært medlem av den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMK) i en årrekke.

Under møtet med Erna Solberg varslet de på ny om situasjonen og ba om dialog. Etter oppropet for over fire år siden er Norge dømt fem ganger for brudd på menneskerettene. For to tvangsadopsjoner og for å ha gitt alt for lite samær. Altså lignende forhold som det ble varslet om.

Ikke tid til intervju

TV 2s fotograf fikk filme at møtet med statsministeren startet. Men det ble gitt beskjed om at Erna ikke hadde tid til intervju. Så TV 2 fikk ikke stilt spørsmål ved om varslene ble tatt på alvor av regjeringen.

Etter møte var Hillestad Thune og Salvesen skuffet.

– Fikk dere noen forklaring på hvorfor varslene deres ikke er fulgt opp?

– Nei. Jeg opplevde heller at det var en statsminister som var tvilende til det vi sa, sier Salvesen.

– Og det er en skam at vi ikke har et kontroll, tilsyns- og domstolsapparat som løser barnevernsakene, slik at folk slipper å gå helt til Strasbourg for å få rettferdighet, sier Hillestad Thune.

Statsekretær-svar

Etter møtet kontaktet TV 2 Statsmininsterens kontor igjen. Og ba om et TV-intervju eller et skriftlig svar fra Erna Solberg.

Vi fikk da beskjed om at Erna Solberg er på reise. Statsekretær Rune Alstadsæter sendte oss dette svaret på spørsmålet om varslene er blitt tatt på alvor av regjeringen.

– Statsministeren tar jevnlig imot personer og grupper som ønsker å komme med innspill til forskjellige temaer. Slike møter er nyttige for statsministeren og en god måte å få opp ulike perspektiver og synspunkt.

Regjeringen er opptatt av kvaliteten i barnevernet. Derfor jobber vi blant annet med kompetanseheving og en ny barnevernslov. Målet er å øke kvaliteten i barnevernstjenesten, og styrke rettighetene til de barna som trenger det aller mest.