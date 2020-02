På overgangvinduets siste dag ble det klart at Markus Henriksen (27) gikk på lån til Bristol City.

Man må helt tilbake til 5. mai 2019 for å finne forrige kamp Henriksen spilte for Hull. Det var siste seriekamp i forrige sesong, en sesong hvor han var kaptein og en av de ledende spillerne på laget.

Onsdag debuterte han for rødtrøyene mot Derby i en midtbaneduell mot selveste Wayne Rooney. Den duellen gikk Henriksen seirende ut av og ble kåret til banens beste. Bristol City vant kampen 3-2.

– Det var en utrolig artig opplevelse og jeg er strålende fornøyd. Det er en veldig bra supporterkultur her og vi er med i opprykkskampen. Etter at laget tapte mot Birmingham i forrige runde var det ekstremt viktig å slå tilbake med en seier nå, sier Henriksen til TV 2.

Selv om han bare er på lån til Bristol City har han muligheten til å forhandle med nye klubber ettersom Hull-kontrakten går ut til sommeren.

– I teorien kan jeg jo det. Men av respekt overfor Bristol City så kommer jeg ikke til å gjøre det. Nå fokuserer jeg kun på å levere på banen, sier Henriksen.

– Startet sin første seriekamp siden mai

27-åringen er veldig fornøyd med hvordan de første ukene i den nye klubben har vært og legger ikke skjul på at det har vært en vanskelig periode i Hull.

– Alt har vært veldig bra i Bristol hittil. Jeg er fotballspiller og det jeg ønsker er jo å spille kamper. Forrige gang jeg spilte en tellende kamp var mot Malta, sier Henriksen.

– Hvordan har det påvirket deg personlig?

– Jeg ønsker ikke å si noe mer nå, jeg er fortsatt under kontrakt med Hull og ønsker å oppføre meg profesjonelt.

Har hatt tett dialog med landslagsledelsen

Til tross for at Henriksen har vært ute i kulden har han fått tillit av landslagstrener Lars Lagerbäck. Henriksen har til stadighet vært i startoppstillingen. Nå får han verdifull kamptrening før Norges viktige kamp mot Serbia 26. mars.

– Jeg har alltid vært en person som har trent hardt. Men jeg var selvsagt klar over at lite kamper gjør det vanskeligere å prestere på det nivået man ønsker. Jeg ble veldig lettet og glad når låneovergangen var i boks.

– Hva tenker du om tilliten du har fått av Lagerbäck?

– Både Lars og Perry (assistenttrener Per Joar Hansen, journ.anm.) har vært klare på at prestasjonene mine på landslaget teller mye. Vi hadde alle et håp om at det skulle ordne seg i januar, og det gjorde det heldigvis, sier 27-åringen.