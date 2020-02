I deler av Oslo gir politiet høyere bøter for narkotikabesittelse, sammenlignet med resten av landet.

– Oslo har hatt omfattende problemer med rusmiljøer i mange år, og vi satte i gang med forhøyede bøtesatser allerede i 2010, forteller politiadvokat Henriette Taxt Røstadli.

De forhøyede satsene som brukes i deler av Oslo er en fordobling av bøtene som brukes i resten av landet, og skal minst medføre et tap på 10.000 kroner for den som bøtelegges.

Leder i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon, Kenneth Johansen, er i tvil om dobbelstraffen bedrer narkotikasituasjonen i Oslo.

– Straffen har store menneskelige og økonomiske utgifter, og foreløpig er det også umulig å si om det har noen positiv effekt for samfunnet i det hele tatt, mener Johansen.

Saken til Høyesterett

De forhøyede bøtesatsene har ikke blitt forbigått i stillhet. I 2013 ble de prøvd i rettssystemet.

– Saken ble anket til Høyesterett, der vi fikk medhold. Så har vi håndhevet denne praksisen frem til vi skulle revidere bøtedirektivet i 2019. Da foreslo politimesteren å konkretisere hvor denne praksisen skulle brukes , sier Røstadli.

19. desember i 2019 la Oslo politidistrikt til et nytt vedlegg til bøtedirektivet, som skrev at de høye bøtesatsene nå skulle brukes på «steder der det er en åpenlyst omsetning av narkotika» og «steder der det er en spredningsfare til unge».

FORTVILER: Kenneth Johansen frykter dobbeltstraffen gjør vondt verre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den samme dagen leverte rusreformutvalget sin utredning til Helse -og omsorgsdepartementet.

Utredningen sin tittel er «Fra straff til hjelp», og formålet med utredningen er «å endre myndighetenes reaksjoner mot personer som tas for bruk og besittelse av narkotika fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

Kenneth Johansen satt selv i rusreformutvalget. Han reagerer på Oslopolitiet sin timing.

– Jeg mener at det var svært umusikalsk at politiet i Oslo velger å videreføre en form for dobbeltstraff, samme dag som vi overrekker utredningen. Jeg opplever at politiet fører en egen politikk som er stikk i strid med regjeringens politikk.

– Vi hadde ikke lest Rusreformutvalgets innstilling før vedlegget om dobbeltstraff ble vedtatt, forteller Røstadli.

– Ville dere ha gjort noe annerledes om dere hadde lest utredningen?