– Mange har en formening om at jeg er kjent og vil ta selfie og få autografen. Men så har de jo helt glemt hva jeg ble kjent for, sier Veronica Orderud i TV 2-programmet Presseklubben.

Orderud sier hun får oppmerksomhet fra helt vanlige folk.

– Men er folk redde for deg?

– Nei, det merker jeg ikke noe til, sier hun.

Dømt

Veronica Orderud og hennes daværende ektemann Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til trippeldrapet på Orderud gård 22. mai 1999.

Kristin Kirkemo og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Alle fire nekter for å ha deltatt i planlegging og gjennomføring av drapene på Anne Orderud Paust og hennes foreldre, Kristian og Marie Orderud.

Massiv dekning

Orderud-rettssaken ble massivt dekket i norske medier. Veronica Orderud har sonet ferdig dommen, og slapp ut av fengsel i 2015. I dag har hun fått seg jobb.

I ettertid har hun sagt at hun har brukt mediene for å endre bildet av henne som ble tegnet av pressen den gang.

– Jeg har følt at jeg har måttet stå frem og gi intervjuer for å tegne et annet bilde, og et riktigere bilde, av meg selv, sier hun.

Håper på gjenopptakelse

Sommeren 2018 ble det kjent at Per og Veronica Orderud har begjært sakene sine gjenopptatt.

– Jeg drømmer jo om at vi skal få saken opp igjen. Det gjør jeg. Samtidig drømmer jeg om helt andre ting, som å være med familien og dra på ferie, sier Orderud.

