Skjelbred klar for Rosenborg

Midtbanespilleren er enig med Rosenborg om en overgang og blir RBK-spiller sommeren 2020.

Det bekrefter Rosenborg på sin hjemmeside.

– Det var naturlig for meg å komme hjem nå. Jeg har vært lenge i Tyskland og har hatt det veldig bra her. Men barna mine har blitt såpass store nå og kona mi har fått seg jobb ved universitetet i Trondheim. Det var rett og slett på tide å komme hjem nå. Jeg har savnet Trondheim, sier Per Ciljan Skjelbred til rbk.no.

– Har noe ugjort i Rosenborg

Skjelbred har skrevet under på en 2,5-årskontrakt med Rosenborg. Han skal fullføre sesongen i Tyskland før han kommer tilbake til Trondheim. Skjelbred er spilleklar for Rosenborg 1. august.

– Jeg sitter med en god følelse. Jeg har bevist hva jeg er god for i mange år her, men føler nå at jeg er ferdig med Tyskland. Alternativet hadde vært å dra videre et annet sted, det var ikke mangel på tilbud. Men da Micke (Dorsin) ble sjef og begynte å ringe meg, var det en naturlig avgjørelse å komme hjem, sier han.

Skjelbred åpner opp for å fortsette i Rosenborg også etter 2022-sesongen.

– Jeg holder på så lenge det er artig. Det er det viktigste for meg. Det brenner i kroppen fremdeles på hver eneste trening. Jeg gleder meg til å komme hjem. Jeg har noe ugjort i Rosenborg. Seriegull er en ting, men det jævla cupgullet skal jeg ha. Jeg gir meg ikke før det er i havn, sier Skjelbred.

– Herlig person

Sportssjef Mikael Dorsin er svært fornøyd med signeringen.

– Vi er glade for å få til det. Selv om det er fra sommeren så er det veldig bra.

– Var det vanskelig å få til denne overgangen?

– Det har ikke vært vanskelig, men det er jo en del arbeid. Det handlet om å overbevise han og få han til å kjenne på en motivasjon til å komme tilbake til Rosenborg. Kontrakten hans går ut og han spiller fortsatt på et høyt nivå, så det er mange klubber som har ønsket han.

– Hva betyr det for RBK å få hjem en legende i Rosenborg-sammenheng?

– Vi ville jo at han skulle komme hjem. Han må være god nok, og det er Per. Han spiller i Bundesliga hver uke. Han er også en herlig person og en fantastisk ambassadør for hva RBK står for. Han har et stort smil, glød i øynene og gir entusiasme.

Dorsin vil ikke røpe om Skjelbred blir en dyr mann for Rosenborg.