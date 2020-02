Frida Ånnevik (35) har sakte men sikkert opparbeidet seg til å bli en av Norges fremste artister.

Gruet seg

Denne vinteren har TV-seerne sett henne i Hver gang vi møtes på TV 2. Lørdag er det 35-åringen fra Vang utenfor Hamar som er midtpunktet på Vestre Kjærnes Gård.

– Jeg gruet meg nok litt. Det å tørre å være et midtpunkt og tørre å fortelle personlige ting er utfordrende. Vi hadde vært på gården en stund når det var min dag, så det gjorde det litt lettere, forteller Frida til TV 2.

Revmatisk sykdom

I lørdagens program forteller Frida at hun for noen år tilbake fikk en revmatisk sykdom som hun har lært seg å leve med.

– Jeg opplever at sykdommen er med meg og at jeg må gjøre ting for at jeg skal holde den i sjakk. Jeg lever greit med sykdommen, men det er noen perioder som er mer krevende enn andre, forteller hun åpenhjertig til TV 2.

FRIDAS DAG: Fra venstre: Chris Holsten, Tuva Syvertsen, Morgan Sulele, Frida Ånnevik, Odd Nordstoga, Linnea Dale og Aslag Haugen. Foto: Vegard Breie/TV 2

Joggetur som medisin

Frida er for tiden på skolekonsertturné på Østlandet og da er det viktig at hun får sine daglige joggeturer for å holde sykdommen i sjakk. Med treningsgrep kan 35-åringen bremse smertene. På turné må hun unngå og ta de tyngste løftene og det har bandmedlemmene forstått.

– Når jeg reiser rundt, så handler det om å trene mye. Det å leve med smerter er en mental greie og jeg har ikke noe valg - jeg må på joggeturer. Nå spiller vi to eller tre konserter hver dag og det er krevende, så da må kroppen være i orden, sier Frida.

Inspirert av Pappa

Pappaen til Frida, Tor Karseth (63), er selv visesanger og forfatter og har vært en stor inspirator for Frida. Han har skrevet syngespillet «Den levende skogen» fra 1990 og Frida vokste opp med å ha en av rollene som bjørketre i sangfortellingen.

– For pappa er musikk naturlig. Etter hvert ble jeg med pappa i syngespillet og sang for folk uten at det var farlig. Det å stå sammen om noe har vært fint, forteller hun.

Spellemannpriser og jubileum

SPELLEMANN: Frida Ånnevik ankommer Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum lørdag. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

I 2013 vant Frida Spellemannpris for årets tekstforfatter med albumet «Ville Ord», og i 2016 vant hun i klassen for viser med albumet «Her bor». Albumet «Flyge fra» kom ut høsten 2017, og det vanket en ny Spellemannspris i kategorien viser.

Hun har vunnet flere priser, blant annet Prøysenprisen i 2015. I 2018 var Frida med i TV 2s underholdningsprogram «Århundrets stemme», hvor hun kom til semifinalen. Frida feirer 10 år som artist i 2020, og nå om dagen er hun farter hun rundt på turné.

– Det har blitt en ting jeg liker og det er godt å møte publikum der de er. Det er magisk, men jeg skal helst skrive noen låter nå og kanskje jeg blir inspirert av å være på skoleturné, avslutter Frida Ånnevik.

Se Hver gang vi møtes lørdag kl. 20 og på TV 2 Sumo.