– Vi ser at nybygging er på vei ned, og det reguleres for lite tomter, sier Christian Ringnes, hovedeier og administrerende direktør i Eiendomsspar.

Ringnes mener at det på sikt vil bli mer press i boligmarkedet enn det har vært de siste månedene.

– Hvis folk fremdeles er optimister, har jobb, og oljepengene ruller inn over Norge, så tror jeg vi vi vil se fortsatt prisstigning. Kanskje ikke så dramatisk som vi har sett før, men fortsatt prisstigning, sier han i TV 2-programmet Bare business.

På kortere sikt tror Ringnes at utviklingen vil være mer laber.

– Det kommer til å være ganske «flattish», for det er et stort lager av usolgte boliger, sier han.

Tomme butikklokaler

Christian Ringnes er en stor eier av næringseiendom, og merker godt at varehandelen nå sliter. Han har tomme lokaler i det som har vært viktige handlestrøk – som Hegdehaugsveien i Oslo. Og mulige nye leietakere er ikke like betalingsvillige som før.

– Luksusklesmerkene er fortsatt villige til å betale ganske mye, for de vil ha akkurat det hjørnet i den gaten. Da betyr kanskje ikke prisen så mye, men ellers så ser vi at det er blitt mer serveringsvirksomhet, souvenirbutikker og den type ting. Og de kan ikke betale fullt så mye i leie som en del av disse som betalte høye leier før, forteller Ringnes.

Mer opplevelser

Eksplosiv økning i netthandel har gjort at mange klesbutikker de siste årene har lagt ned. Ringnes mener at mange vil kombinere en fysisk butikk med netthandel, men at det ikke vil fylle alle lokalene der det før var klesbutikk.

– Jeg tror at både kjøpesentre og bysentrum vil måtte tilby andre ting i tillegg til den tradisjonelle handelen. Det blir mer opplevelser. Vi har for eksempel fått Xperium i Karl Johans gate, hvor man kan gå inn og oppleve Nordlyset. Sånne ting vil vi se mye mer av, sier Ringnes.

Se hele intervjuet med Christian Ringnes i Bare business på TV 2 Sumo.